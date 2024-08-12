От пайков для армии до петербургских кадетов и ВМА Кирова. Фигуранты и жертвы дела генерала Булгакова

Экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова задержали и арестовали
«Фонтанка» присмотрелась к лицам и бумагам поподробнее и выяснила, кто и сколько заработал на продовольствии для российской армии и контрактах с кадетами и Военно-медицинской академией.
Немного о Булгакове
Генерал, Герой Российской Федерации и кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и
Должность замминистра обороны Дмитрий Булгаков получил еще в
Последние данные о доходах Дмитрия Булгакова датируются
После задержания Булгакова источник РИА Новости рассказал о схеме по поставке в войска некачественного питания — от
Из Грязи в Афган. Как устроен бизнес «Грязинского пищевого комбината»
«Грязинский пищевой комбинат» был основан в городе Грязи в Липецкой области еще в
В собственности АО — 16 гектаров земли, где расположены производственные цеха и складские помещения. В
Какое-то время «Грязинский комбинат» выпускал и детское питание, но с появлением игроков из-за рубежа на рынке производство приостановили: денег на то, чтобы выдерживать конкуренцию, не хватало. Тогда в
На ныне удаленном сайте «КонсервПакЛам» сказано, что предприятие поставляло консервы по госконтрактам для Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и ФТС. При этом на сайте госзакупок данных о контрактах юрлица нет — по-видимому, в рамках засекречивания закупок в сфере гособоронзаказа. Также выпускаемые заводом консервы поставлялись в Афганистан, Палестину, Боливию, Пакистан, Сербию, Косово, Китай, Болгарию, страны Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, Ливан, Ирак, Иран, Южную Осетию и Украину.
Выручка самого «Грязинского пищевого комбината» после начала специальной военной операции растет, и стремительно. В
«Грязинский пищевой комбинат» в лицах
Задержан был не только Булгаков, но и его «свита», причем еще в апреле, до начала дела генерала. В апреле Басманный суд Москвы заключил под стражу совладельцев комбината — Александра Михайленко, Эльвиру Смирнову и Валерия Ковалевича. Итого — до
Александр Михайленко, владелец самой крупной доли в ГПК в 27%, совладелец «КонсервПакЛам» — 50%. В начале
Как писал ТАСС, после военной службы Михайленко перешел на работу в Администрацию президента, а затем занялся бизнесом. Тогда доли в ГПК принадлежали его родственникам — Сергею и Михаилу Михайленко, 16% и 11% на момент
Александр Михайленко является учредителем в ряде предприятий помимо ГПК: ему принадлежит половина небольшой московской фирмы по розничной торговле металлическими и неметаллическими конструкциями ООО «Динго-металл», а также — 70% в краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основной вид деятельности которой — разведение свиней. За
Также Александру Михайленко принадлежит престижное авто Aston Martin и пакет акций ОАО «Волгореченскрыбхоз» с номинальной стоимостью более
Еще одна из совладелиц с долей 16% — Эльвира Смирнова. Ранее она была одним из собственников бизнеса в Туле, связанного с производством военной формы. В ООО «Ростекстильпром» входили Сасовская и Рузаевская швейные фабрики в Рязани и Мордовии. Завидными оборотами бизнес не отличается: по последней финансовой отчетности за
Еще одно юрлицо, которое фигурирует в деле Булгакова, — ООО «Бруно». Его гендиректор и единственный владелец — Сергей Михайленко, бывший совладелец ГПК и родственник нынешнего. До
Небольшой процент (7%) принадлежит генеральному директору комбината Валерию Ковалевичу. В предъявленном ему обвинении говорится, что руководитель присвоил себе примерно
В июле в СИЗО «Медведь» скончался предполагаемый пятый фигурант дела Булгакова — бизнесмен Игорь Котельников, которого арестовали еще как посредника по делу о взятках в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Тогда РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало о том, что Котельников был знаком с другими фигурантами по делу Булгакова и имел «тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления». Уже в августе стало известно, что Игорь Котельников мог уничтожить улики и повлиять на показания свидетелей в случае освобождения из-под стражи.
Секретно и не очень. Цепочка контрактов комбината
По словам адвоката Ковалевича Юрия Хавролева, система заказов на комбинате была устроена так: АО «Военторг» направляло задание в ГПК на разработку определенного количества сухпайков. Комбинат, в свою очередь, разрабатывал рационы питания, рассчитывал их стоимость и посылал расчеты в «Военторг». Если сумма и условия устраивали, то комбинат получал заказ на производство партии. Готовые пайки отправлялись «Военторгу», далее — в войсковые части, где на месте проводится экспертиза. Если с продовольствием все было в порядке, то перечислялись деньги по цепочке: от Минобороны — «Военторгу», от «Военторга» — ГПК. Об этом адвокат рассказал в интервью РБК.
Оговорим, что оценить реальный объем закупок комбината невозможно — с 1 января 2022 года вступило в силу распоряжение правительства, по которому закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и Минобороны РФ и их подведомственных учреждений будут засекречены. Тем не менее данные за прошлые годы все-таки остались. Так, до
По контракту предусмотрены пайки трех видов, в них входят: галеты из пшеничной муки, три вида каши с говядиной, консервы (мясо с фасолью, гуляш с картошкой, мясо с зеленым горошком и морковью, три вида фарша и тушеная говядина), кабачковая и баклажанная икра, рагу из овощей в томатном соусе, концентрат тонизирующего напитка, сухой молочный напиток, фруктовое повидло, фруктовая палочка, растворимый кофе, чай, сахар, перец, соль, поливитамины, портативный разогреватель, спички, салфетки, средство для обеззараживания воды и вскрыватель консервов. Консервы и овощи идут на выбор, а не входят все и сразу. Итого — примерно
Всего пайков было заказано 40 824 штуки, итого стоимость каждого —
Еще один крупный контракт — все с той же войсковой частью в том же
В 2021 году «Военторг» заключил с ГПК еще два контракта — на сайте госзакупок они так и остались закупками, однако в документах сказано, что в обоих случаях ГПК был единственным участником конкурса и контракт выиграл. Первый — на
В августе стало известно, что в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии также фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Петербурге и Краснодаре: для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. При этом на сайте госзакупок подобные контракты учреждений не были опубликованы.
Да будет свет — дело Военно-медицинской академии
Накануне генералу Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, причем, по данным источника ТАСС, в деле фигурирует не ГПК, а совсем другая история. Так, уголовное преследование генерала связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения Академии
О подробностях писал «Коммерсантъ». Дело было в 2023 году — тогда Булгаков якобы организовал заключение соглашения Военно-медицинской академии с подконтрольной ему фирмой ООО «Нева-Балт СПб».
В итоге 26 июня прошлого года АО «ПСК» заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на
По версии СКР, Булгаков — создатель и организатор преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план. Помимо генерала, в нее вошли гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Дмитрия Булгакова Геннадий Селезнев, которым также инкриминировали
По данным «Ъ», свою вину Булгаков категорически отрицает и настаивает, что не имел отношения к сделке, заключенной спустя два года после его ухода с военной службы. Адвокаты генерала утверждают, что никакой материальной выгоды он не получил.
Академия действительно в декабре прошлого года размещала запрос на энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения — для энергосбережения и повышения энергетической эффективности по восьми адресам в Петербурге и Ленобласти. Однако контракт с итогами конкурса на сайте госзакупок так и не был опубликован — последний контракт с ВМедА датирован мартом
Компания ООО «Нева-Балт СПб» была зарегистрирована
Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»