От пайков для армии до петербургских кадетов и ВМА Кирова. Фигуранты и жертвы дела генерала Булгакова

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова задержали и арестовали 26 июля — как участника коррупционной схемы по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам: следствие полагает, что генерал лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината». Один из предполагаемых фигурантов дела умер в СИЗО, еще трое находятся под арестом. Накануне Дмитрию Булгакову было предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере — уже с Военно-медицинской академией. В деле — муниципальные депутаты, главы ведомств Минобороны и контракты на десятки миллионов.



«Фонтанка» присмотрелась к лицам и бумагам поподробнее и выяснила, кто и сколько заработал на продовольствии для российской армии и контрактах с кадетами и Военно-медицинской академией.

Немного о Булгакове

Генерал, Герой Российской Федерации и кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени , доктор экономических наук, профессор, ныне — фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Должность замминистра обороны Дмитрий Булгаков получил еще в 2010 году при министре Сердюкове. Кресло удалось сохранить и при Сергее Шойгу. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение ведомства. В 2022 году он был освобожден «в связи с переходом на другую работу».



Последние данные о доходах Дмитрия Булгакова датируются 2018 годом . По данным «Коммерсанта», тогда генерал задекларировал заработок в размере 15,2 млн рублей, а его супруга получила 226 тыс. рублей. Также на 2018 год в собственности у супруги теперь бывшего замминистра обороны находился жилой дом площадью 621,8 кв. м и три земельных участка площадью 163, 321 и 2270 «квадратов» . Также у пары есть квартира площадью 109,5 кв. м .

После задержания Булгакова источник РИА Новости рассказал о схеме по поставке в войска некачественного питания — от АО «Грязинский пищевой комбинат». «Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — цитировало тогда агентство слова источника.



Из Грязи в Афган. Как устроен бизнес «Грязинского пищевого комбината»

«Грязинский пищевой комбинат» был основан в городе Грязи в Липецкой области еще в 1944 году — как базовое предприятие для снабжения Вооруженных Сил СССР специальным продовольствием. Сейчас комбинат — один из крупнейших поставщиков продовольствия для нужд силовых структур и ведомств России. По крайней мере, так себя называет сама компания на своем сайте.

В собственности АО — 16 гектаров земли, где расположены производственные цеха и складские помещения. В 90-е из-за кризиса предприятие «разделилось». В 1999 году на базе недостроенного картонажного цеха комбината было создано отдельное предприятие ООО «ГПК-Продтара», которое специализируется на производстве картона, гофрокоробов и других видов упаковки. За 2023 год предприятие выручило 49,8 млн , а чистой прибылью получило всего 518 тыс. рублей.



Какое-то время «Грязинский комбинат» выпускал и детское питание, но с появлением игроков из-за рубежа на рынке производство приостановили: денег на то, чтобы выдерживать конкуренцию, не хватало. Тогда в 2002 году цех детского питания переоборудовали под отдельное предприятие — ООО «КонсервПакЛам». Сейчас на нем производят консервы: тушеную говядину, каши и мясоовощные консервы. Оба предприятия также фигурируют в деле Булгакова, и оба — теряют прибыль в сравнении с прошлым годом. ООО «КонсервПакЛам» за прошлый год выручило 1,5 млрд , а чистой прибылью получило 131 млн рублей — против 1,8 млрд 178,5 млн годом ранее.



На ныне удаленном сайте «КонсервПакЛам» сказано, что предприятие поставляло консервы по госконтрактам для Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и ФТС. При этом на сайте госзакупок данных о контрактах юрлица нет — по-видимому, в рамках засекречивания закупок в сфере гособоронзаказа. Также выпускаемые заводом консервы поставлялись в Афганистан, Палестину, Боливию, Пакистан, Сербию, Косово, Китай, Болгарию, страны Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, Ливан, Ирак, Иран, Южную Осетию и Украину.



Выручка самого «Грязинского пищевого комбината» после начала специальной военной операции растет, и стремительно. В 2022 году компания выручила 7,5 млрд — на 63% больше, чем годом ранее, в 2023-м — 9,36 млрд , рост — 24%. Предприятие получило в 2023 год у чистую прибыль в 479,2 млн рублей после убытка примерно в 1,4 млн рублей годом ранее.



«Грязинский пищевой комбинат» в лицах

Задержан был не только Булгаков, но и его «свита», причем еще в апреле, до начала дела генерала. В апреле Басманный суд Москвы заключил под стражу совладельцев комбината — Александра Михайленко, Эльвиру Смирнову и Валерия Ковалевича. Итого — до 18 сентября топы комбината за решеткой. Все трое обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. Все трое — считают доводы следствия необоснованными и вину не признают. Александр Михайленко, владелец самой крупной доли в ГПК в 27%, совладелец «КонсервПакЛам» — 50%. В начале 2000-х Михайленко был главой Третейского суда Минобороны. Источник ТАСС сообщал, что предприниматель «очевидно, <...> был знаком» с Булгаковым по прошлому месту работы. Более того, в 90-х Михайленко служил в подразделениях продовольственной службы и возглавлял юридическую службу Центрального продовольственного управления Министерства обороны, в конце 90-х — возглавил штаб тыла Вооруженных сил РФ.



Как писал ТАСС, после военной службы Михайленко перешел на работу в Администрацию президента, а затем занялся бизнесом. Тогда доли в ГПК принадлежали его родственникам — Сергею и Михаилу Михайленко, 16% и 11% на момент 2019 года . Имя Александра в составе акционеров впервые появилось во втором квартале 2021 года — тогда ему принадлежала доля в 10%, выяснила «Фонтанка».

Александр Михайленко является учредителем в ряде предприятий помимо ГПК: ему принадлежит половина небольшой московской фирмы по розничной торговле металлическими и неметаллическими конструкциями ООО «Динго-металл», а также — 70% в краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основной вид деятельности которой — разведение свиней. За 2023 год фирма выручила всего 2 млн и завершила год убытками в 146 млн рублей. С госконтрактами у ТД «Ясени», судя по данным СПАРК, не заладилось: в 2018 году предприятие участвовало в конкурсе на поставку продуктов кадетскому корпусу в Краснодарском крае на полмиллиона рублей, но проиграло ИП. Зато известно, что компания привлекалась в качестве ответчика по делу о ненадлежащем исполнении договоров поставок: в 2022 году с ТД «Ясени» взыскали почти 18 млн рублей.



Также Александру Михайленко принадлежит престижное авто Aston Martin и пакет акций ОАО «Волгореченскрыбхоз» с номинальной стоимостью более 2,2 млн рублей, которые после развода в 2023 году перешли его бывшей жене.

Еще одна из совладелиц с долей 16% — Эльвира Смирнова. Ранее она была одним из собственников бизнеса в Туле, связанного с производством военной формы. В ООО «Ростекстильпром» входили Сасовская и Рузаевская швейные фабрики в Рязани и Мордовии. Завидными оборотами бизнес не отличается: по последней финансовой отчетности за 2008 год выручка составляла 96,5 млн , убытки — 650 тыс . Тем не менее в период с 2007 по 2008 год компания получила госконтракты на сумму более 25 млн рублей. ООО «Ростекстильпром» заключило сделки с Федеральной миграционной службой, московской войсковой частью и МВД России на поставки ремней, эмблем, закрепок для галстуков, медалей «За отличие в службе» I степени и звездочек для погон.



Еще одно юрлицо, которое фигурирует в деле Булгакова, — ООО «Бруно». Его гендиректор и единственный владелец — Сергей Михайленко, бывший совладелец ГПК и родственник нынешнего. До 2023 года ему принадлежала Рузаевская швейная фабрика в Мордовии — как раз одно из предприятий бизнеса Эльвиры Смирновой. Также он числится руководителем АО «Аграрный комплекс «Черноземье». ООО «Бруно» за 2023-й выручило 289,6 млн рублей.

Небольшой процент (7%) принадлежит генеральному директору комбината Валерию Ковалевичу. В предъявленном ему обвинении говорится, что руководитель присвоил себе примерно 1,3 млрд рублей, принадлежащих Минобороны. Ковалевич входит в состав совета депутатов Грязинского муниципального района. По данным декларации за 2021 год , доходы депутата и директора предприятия составляют 2,4 млн рублей. Защита Ковалевича утверждает, что напрямую тот с Дмитрием Булгаковым не знаком — никогда не пересекался и не общался. Более того, ГПК не заключал контрактов с Минобороны напрямую. Адвокат гендиректора также рассказал РБК, как именно устроена схема, через которую комбинат обеспечивал продовольствием российскую армию.



В июле в СИЗО «Медведь» скончался предполагаемый пятый фигурант дела Булгакова — бизнесмен Игорь Котельников, которого арестовали еще как посредника по делу о взятках в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Тогда РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало о том, что Котельников был знаком с другими фигурантами по делу Булгакова и имел «тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления». Уже в августе стало известно, что Игорь Котельников мог уничтожить улики и повлиять на показания свидетелей в случае освобождения из-под стражи.

Секретно и не очень. Цепочка контрактов комбината

По словам адвоката Ковалевича Юрия Хавролева, система заказов на комбинате была устроена так: АО «Военторг» направляло задание в ГПК на разработку определенного количества сухпайков. Комбинат, в свою очередь, разрабатывал рационы питания, рассчитывал их стоимость и посылал расчеты в «Военторг». Если сумма и условия устраивали, то комбинат получал заказ на производство партии. Готовые пайки отправлялись «Военторгу», далее — в войсковые части, где на месте проводится экспертиза. Если с продовольствием все было в порядке, то перечислялись деньги по цепочке: от Минобороны — «Военторгу», от «Военторга» — ГПК. Об этом адвокат рассказал в интервью РБК.



Оговорим, что оценить реальный объем закупок комбината невозможно — с 1 января 2022 года вступило в силу распоряжение правительства, по которому закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и Минобороны РФ и их подведомственных учреждений будут засекречены. Тем не менее данные за прошлые годы все-таки остались. Так, до 2022 года комбинат заключил 11 контрактов на 64,4 млн рублей. Самый крупный — в 2014 году с московской войсковой частью, на 23,7 млн рублей при начальной сумме закупки в 21,8 млн .

По контракту предусмотрены пайки трех видов, в них входят: галеты из пшеничной муки, три вида каши с говядиной, консервы (мясо с фасолью, гуляш с картошкой, мясо с зеленым горошком и морковью, три вида фарша и тушеная говядина), кабачковая и баклажанная икра, рагу из овощей в томатном соусе, концентрат тонизирующего напитка, сухой молочный напиток, фруктовое повидло, фруктовая палочка, растворимый кофе, чай, сахар, перец, соль, поливитамины, портативный разогреватель, спички, салфетки, средство для обеззараживания воды и вскрыватель консервов. Консервы и овощи идут на выбор, а не входят все и сразу. Итого — примерно 4,5 тыс. калорий.



Всего пайков было заказано 40 824 штуки, итого стоимость каждого — 528 рублей . К слову, подобные наборы можно легко найти на маркетплейсах, причем не поддельных с закосом под армейские пайки, а реальных. Об этом свидетельствуют фото в отзывах, где на упаковке как изготовитель указано АО «Грязинский пищевой комбинат». Цена вопроса 668 рублей .

Еще один крупный контракт — все с той же войсковой частью в том же 2014 году , на 14,86 млн рублей. В 2017 году было заключено девять контрактов с Северо-Западным окружным управлением материально-технического снабжения МВД, на все те же рационы питания.

В 2021 году «Военторг» заключил с ГПК еще два контракта — на сайте госзакупок они так и остались закупками, однако в документах сказано, что в обоих случаях ГПК был единственным участником конкурса и контракт выиграл. Первый — на 5,165 млн рублей, 9188 пайков по 586 рублей за штуку. Второй — на 3,55 млн с плановой датой исполнения в декабре 2022 года . Об этих контрактах также говорил адвокат Ковалевича — в 2021 году Минобороны заключило контракт с АО «Военторг», а уже «Военторг» — с ГПК.



В августе стало известно, что в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии также фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Петербурге и Краснодаре: для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. При этом на сайте госзакупок подобные контракты учреждений не были опубликованы.

Да будет свет — дело Военно-медицинской академии

Накануне генералу Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, причем, по данным источника ТАСС, в деле фигурирует не ГПК, а совсем другая история. Так, уголовное преследование генерала связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения Академии им. С. М. Кирова .

О подробностях писал «Коммерсантъ». Дело было в 2023 году — тогда Булгаков якобы организовал заключение соглашения Военно-медицинской академии с подконтрольной ему фирмой ООО «Нева-Балт СПб». 29 декабря с компанией подписали договор на составление техзадания. Генподрядчиком стало АО «Петербургская сбытовая компания», заключившее 13 мая 2023 года соглашение с академией. По версии следствия, от руководства АО скрыли факт завышения стоимости и убедили предприятие в обоснованности расчетов и в том, что привлечь к работам нужно именно ООО «Нева-Балт СПб».



В итоге 26 июня прошлого года АО «ПСК» заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной.

По версии СКР, Булгаков — создатель и организатор преступной группы, которая и воплотила в жизнь весь этот план. Помимо генерала, в нее вошли гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Дмитрия Булгакова Геннадий Селезнев, которым также инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ .

По данным «Ъ», свою вину Булгаков категорически отрицает и настаивает, что не имел отношения к сделке, заключенной спустя два года после его ухода с военной службы. Адвокаты генерала утверждают, что никакой материальной выгоды он не получил.



Академия действительно в декабре прошлого года размещала запрос на энергетическое обследование систем внутреннего и наружного освещения — для энергосбережения и повышения энергетической эффективности по восьми адресам в Петербурге и Ленобласти. Однако контракт с итогами конкурса на сайте госзакупок так и не был опубликован — последний контракт с ВМедА датирован мартом 2022-го .



Компания ООО «Нева-Балт СПб» была зарегистрирована 13 лет назад. За это время с ней было заключено девять госконтрактов на сумму 65 млн рублей, в том числе — с Госпиталем для ветеранов войны, Кожно-венерологическим диспансером № 1 , Гатчинской КМБ. Два самых крупных контракта — с НИИ Джанелидзе — на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на 15,7 млн рублей и на модернизацию системы теплоснабжения с заменой оборудования в здании культурно-досугового центра «Селяночка» в Лужском районе Ленобласти — на 18,5 млн.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»