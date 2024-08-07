В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадетов в Петербурге

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Петербурге и Краснодаре. Об этом сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.



По данным источника, в рамках дела упоминаются два контракта на обеспечение питания: для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а также для Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.



Предполагается, что занимавшиеся аферой распределили преступные роли между главами предприятий-производителей. В организованную группу вовлекли руководство АО «Грязинский пищевой комбинат», компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

