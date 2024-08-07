В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадетов в Петербурге

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Петербурге и Краснодаре. Об этом сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, в рамках дела упоминаются два контракта на обеспечение питания: для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а также для Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.
Предполагается, что занимавшиеся аферой распределили преступные роли между главами предприятий-производителей. В организованную группу вовлекли руководство АО «Грязинский пищевой комбинат», компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».
По данным ТАСС, причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой к делу о растрате, по которому проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, подтверждается показаниями свидетелей и результатами обысков.
В конце июля, как писала «Фонтанка», был арестован замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. По предварительной информации, он мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам. По данным РИА Новости, он лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината». Руководителей комбината взяли под арест еще в апреле, было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.