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    Обвиняемый по делу Минобороны бизнесмен умер в карцере СИЗО

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    2 комментария

    52-летний Игорь Котельников умер в столичном СИЗО «Медведь» в начале июля. По данным правозщитницы Евы Меркачевой, у него остановилось сердце.

    О смерти Котельникова накануне сообщалось в телеграм-каналах, официального подтверждения к 13 июля от ФСИН нет. Информацию удалось получить член ЕСПЧ и правозащитник Ева Меркачева.

    По ее данным, Котельников умер еще 8 июля. Он находился в карцере СИЗО №4 «Медведь». Меркачева отмечает, что правозащитники не единожды указвали на то, что эти карцеры забиты людьми, при этом условия в них ужасные — зимой мороз, летом жара.

    Котельников, по предварительной информации, умер от остановки сердца. Точную причину установят после вскрытия.

    Бизнесмен был арестован как посредник по делу о взятках в отношении экс замминистра обороны Тимура Иванова.

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    Комментарии 2

    Рострелли13 Июл 2024 в 15:10
    В 52 года? Опять внезапно?
    Ну да, ну да....
    +0−0
    Akabos13 Июл 2024 в 15:07
    выглядит так, что боятся выйти на самих себя и устраняют свидетелей...
    +1−0
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