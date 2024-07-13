Обвиняемый по делу Минобороны бизнесмен умер в карцере СИЗО

52-летний Игорь Котельников умер в столичном СИЗО «Медведь» в начале июля. По данным правозщитницы Евы Меркачевой, у него остановилось сердце.

О смерти Котельникова накануне сообщалось в телеграм-каналах, официального подтверждения к 13 июля от ФСИН нет. Информацию удалось получить член ЕСПЧ и правозащитник Ева Меркачева.

По ее данным, Котельников умер еще 8 июля. Он находился в карцере СИЗО №4 «Медведь». Меркачева отмечает, что правозащитники не единожды указвали на то, что эти карцеры забиты людьми, при этом условия в них ужасные — зимой мороз, летом жара.