РИА Новости: Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был пятым фигурантом дела генерала Булгакова

Умерший в начале июля 2024 года в СИЗО «Медведь» бизнесмен Игорь Котельников, предположительно, был пятым фигурантом дела экс замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом 31 июля пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.



Сообщается, что Котельников был знаком с другими фигурантами по делу Булгакова. Речь идет о Валерии Ковалевиче, Александре Михайленко и Эльвире Смирновой.

«Следствие имеет основание полагать, что Котельников, лично зная руководителей ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и специфику работы, имея тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления, находясь вне мест изоляции, может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», — говорится в материалах дела.