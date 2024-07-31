РИА Новости: Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был пятым фигурантом дела генерала Булгакова

Умерший в начале июля 2024 года в СИЗО «Медведь» бизнесмен Игорь Котельников, предположительно, был пятым фигурантом дела экс замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом 31 июля пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.
Сообщается, что Котельников был знаком с другими фигурантами по делу Булгакова. Речь идет о Валерии Ковалевиче, Александре Михайленко и Эльвире Смирновой.
«Следствие имеет основание полагать, что Котельников, лично зная руководителей ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и специфику работы, имея тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления, находясь вне мест изоляции, может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», — говорится в материалах дела.
Перечисленные в постановлении компании фигурируют в деле о поставках пайков в армию по завышенным ценам, отмечает РИА Новости.
Напомним, что предприниматель Котельников скончался в изоляторе 8 июля. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Бизнесмен был арестован как посредник по делу о взятках в отношении экс замминистра обороны Тимура Иванова.
Бывшего заместителя министра обороны России Булгакова обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. По данным следствия, нанесенный государству ущерб составил 1,3 миллиарда рублей. Следственный комитет устанавливает остальных соучастников этого дела.
О задержании и аресте генерала стало известно в пятницу, 26 июля. В материалах дела упоминался АО «Грязинский пищевой комбинат», интересы которого, как считает следствие, лоббировал Булгаков.