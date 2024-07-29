Экс замминистра обороны Булгаков обвиняется в нанесении ущерба государству в размере 1,3 млрд рублей

Бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. Об этом 29 июля рассказывает ТАСС из зала суда.

Суд рассматривает уголовное дело о растрате и присвоении в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб, который нанес Булгаков государству, составил 1,3 миллиарда рублей. Также отмечается, что следственный комитет пока не установил всех соучастников коррупционного дела Булгакова.

В зале суда защита утверждала, что ни о какой растрате не может быть и речи. «Минобороны не приняло часть пайков на общую сумму 7 млн рублей. Деньги эти Грязинский комбинат по этой причине не получил», — сказал адвокат.