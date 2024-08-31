По ту сторону газетных заголовков. Как живет петербургская компания, попавшая в скандал с генералом Булгаковым

Петербургское ООО «Нева-Балт СПб» стало знаменито на всю страну после ареста экс-замминистра обороны в августе этого года. Эта слава больно ударила по фирме, хотя никаких судебных решений нет, и даже доказательств чего-то нехорошего не было представлено. «Фонтанка» узнала, каково работать под таким прессингом, сохранять выстроенный за долгие годы бизнес и продолжать строить планы.

О том, что «Нева-Балт СПб» якобы подконтрольна экс-замминистру обороны Дмитрию Булгакову, на заседании суда заявили представители следственного комитета. Примечательно, что обвинительное заключение, где, по природе своей, должны содержаться предположения, которые еще надо доказать в суде, в СМИ было воспринято за научный факт.



Из того же документа на страницы газет перекочевал и штамп «по завышенной цене». Без него сам факт заключения договора о поставке и монтаже энергосберегающего оборудования в Военно-Медицинской академии не мог бы являться составом преступления. Так что его просто не могло не быть в выступлении представителя СК в суде. Хотя на сколько именно цена завышена, как и кто это посчитал и какая цена была бы не завышенная, в выступлении следователей не уточнялось. В итоге обвиняемым в качестве ущерба была вменена сумма в размере — 49 млн рублей, а не та часть, которая составляла якобы «завышение».



Более взвешенные и юридически корректные публикации в крупных федеральных СМИ спустя пару дней подхватили малоизвестные интернет-издания, которые проводили собственные «расследования». Они брали недоказанные в суде предположения следственного комитета как уже свершившиеся факты и, отталкиваясь от них, находили все новые и новые «подробности» преступных связей «Нева-Балта СПб» с генералом Булгаковым.

При этом и сам Булгаков, и также взятый под стражу гендиректор компании Герман Яковлев заявляли о своей невиновности. При этом адвокаты генерала передавали его позицию: все деньги по контракту, которые следствие называет полученными мошенническим путем, находятся на счетах подрядчика.



«Фонтанка» связалась с нынешним и.о. генерального директора «Нева Балт СПб» Намиком Байрамбековым и спросила, действительно ли на счетах компании есть 49 миллионов, которые ищут следователи.

Он подтвердил версию адвокатов Булгакова и даже рассказал, куда именно были потрачены эти деньги.

«Сумма распределена на закупку оборудования, монтажные работы, разработку светотехнического расчета», — сообщил Намик Байрамбеков. По его словам, суть контракта, который, кстати, был его компанией заключен не напрямую с ВМА, а с ее подрядчиком — АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) — была во внедрении энергосберегающих технологий.



Также необходимо упомянуть, что «Нева-Балт СПб» в академии меняет не только осветительное оборудование, но и модернизирует систему теплоснабжения.

Надо понимать, что этот заказ — не прихоть кого-то из руководства академии, Минобороны или поставщиков оборудования. С 2009 года госпредприятия обязаны это делать по закону (ФЗ №261 от 23.11.2009). Его статья 24 гласит, что госучреждения обязаны проводить работу по снижению потребления энергоресурсов. Она ссылается на Постановление Правительства, в котором расписаны подробности этого требования. Под пунктом 9 там значится: «В отношении мероприятий, утвержденных в установленном порядке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов и не обеспеченных бюджетным финансированием, организации обязаны осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».



Иными словами, не заключить тот самый энергосервисный договор ВМА не имела права. И кто-то должен был провести инженерные расчеты модернизации сетей академии, закупить нужное оборудование и смонтировать его. Как раз таким исполнителем на субподряде у сервисной «ПСК» и стала «Нева-Балт СПб».

Как следует из открытых источников, это далеко не первый такой заказ у компании. До ВМА она разработала проект энергосберегающей модернизации и сейчас монтирует оборудование на дорогах Ленобласти (стоимость подряда 24,22 млн рублей), а также в электродепо «Выборгское» (24,96 млн рублей). Из уже выполненных крупных и заметных заказов — монтаж осветительного оборудования фирма выполнила на ЗСД. Есть у нее уже и большой опыт работы как энергосервисной компании. На 2024 г. компания реализовала 7 энергосервисных контрактов собственными силами, в т.ч. на объектах Минобороны — в Военном институте физической культуры. Перед тем, как подписывать контракт, руководство министерства и академии могло лично посмотреть и потрогать установленное там светодиодное осветительное оборудование — все 10 089 единиц закупленной по контракту техники на месте, заверил «Фонтанку» Намик Байрамбеков. По его словам, в физкультурном институте экономический эффект от внедрения энергосберегающего оборудования составил более 50 млн рублей — и это тоже легко проверить по бумагам.



О судьбе своего пока еще действующего гендиректора Германа Яковлева в «Нева-Балт СПб» пока предпочитают не высказываться, подчеркивая, что уверены в том, что следствие правильно квалифицирует его действия и решения, а если дойдет до суда, то суд вынесет справедливое решение.



Тем не менее, по информации «Фонтанки», нарушения в действиях Яковлева все же и правда были, дело в том, что контракт, заключенный с ПСК, не предполагает авансирования — это прописано в договоре. Однако для ускорения процесса и как можно более быстрой закупки стремительно дорожающего и не так-то просто изготавливаемого оборудования, с учетом специфики медицинской академии, и были предусмотрены те самые 49 млн рублей. Оставшуюся сумму от контракта с «ПСК» общим объемом около 250 млн рублей компания должна получить уже по завершении всех работ. Всего по контракту за 12 месяцев должно было быть смонтировано порядка более 50 тысяч единиц и светодиодного оборудования.



Как именно следует трактовать это нарушение — в уголовном ключе или в административном — и какова в этом всем роль генерала Булгакова, который, кстати, уже два года, как ушел с военной службы, решать тем, кто это должен делать по долгу службы.

Малоизвестные интернет-сми проводят связь между Булгаковым и «Нева-Балт СПб» через компании, которые ранее имели отношение к одноклассникам генерала. Трудно судить об этом наверняка, если пользоваться только четко зафиксированными в открытых источниках данных.

Так, ООО «Нева-Балт СПб» было учреждено еще в 2010 году. Как энергосервисная фирма она начала работать с 2021 года. По последней отчетности выручка компании составила 167 млн рублей, чистая прибыль — 4,5 миллиона. До контракта с ВМА совместно с «ПСК» «Нева-БалтСПб» выполнила 26 контрактов, из которых семь — энергосервисных. Общая экономия по ним превысит 313 млн рублей в течении 6–7 лет. Единственным владельцем фирмы является Нина Воробьева. Ее бизнес-история также вполне прозрачна.



Еще в 1990-х годах появилось первое предприятие с названием «Нева-Балт СПб», где Нина Воробьева уже была на руководящих постах и в числе совладельцев. Компания работала на рынке логистических услуг (в основном, автоперевозки, тяготеющие к порту) и размещается на Автомобильной улице в Петербурге. Системный кризис на рынке автоперевозок, начавшийся с коронавируса и лишь усугубляющийся в последующие годы, привел к логичной мысли о диверсификации бизнеса. И выход на рынок энергосервисных услуг, который в силу законодательных директив гарантировал стабильный источник заказов от госпредприятий, был вполне логичным, и Герман Яковлев предложил заняться этим направлением.

За несколько лет фирма успела получить несколько небольших заказов по несколько миллионов рублей, зарекомендовала себя на рынке — сперва в сегменте медицинских учреждений, на которые также распространяются требования о введении энергосберегающих технологий, а затем расширила сферу работы до образовательных учреждений — сперва школ, а затем физкультурного института и, наконец, военно-медицинской академии. Этот путь кажется вполне логичным, т.е. не противоречащим логике нормального развития бизнеса.

Но нарушение контрактных условий в виде полученного раньше времени аванса по подряду в ВМА, которое допустил гендиректор Герман Яковлев, теперь ставит компанию в крайне тяжелое положение.

«Действующие контракты мы исправно исполняем, у их заказчиков нет к нам претензий. Однако потенциальные новые клиенты, почитав газеты, стали гораздо менее охотно общаться с нами сейчас. Общее их настроение: «Давайте пока поставим переговоры на паузу, подождем какое-то время», — сетует Намик Байрамбеков. — Да и мы сами, попав под такой прессинг, уже не торопимся предлагать свои услуги и не идем на те конкурсы, на которые собирались и активно готовились до истории с Булгаковым».

Ситуация в компании осложняется еще и тем, что при обысках правоохранительные органы забрали учредительные документы «Нева-Балт СПб», ее отчетные и рабочие документы, жесткие диски. Такое положение дел, конечно, не помогает развитию бизнеса. К примеру, даже переназначить находящегося под арестом гендиректора компания не может без учредительных документов — только назначить и.о.



Одновременно «Фонтанке» стало известно, что на фоне всех этих скандалов немолодая владелица «Нева-Балт СПб» Нина Воробьева оказалась в больнице.



«Я была в шоке, когда все это началось. Причем тут мы и Булгаков, какая между нами связь, я вообще не понимаю. Конечно, если Герман Яковлев виноват, он должен понести наказание в соответствии с тяжестью его проступка. Но никаких доказательств его мошенничества мы пока не услышали, — рассказала Нина Воробьева «Фонтанке». — Надеюсь, в ближайшее время ситуация прояснится, и компания продолжит свою работу».

