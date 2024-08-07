Бывшему замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение. Мошенничество связывают с поставками в Военно-медицинскую академию

Бывшему главному тыловику Минобороны РФ генералу Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 7 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Источник издания отметил, что дело связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. Причем Грязинский пищевой комбинат, по данным собеседника агентства, в материалах дела «пока не фигурирует».

О подробностях дела Булгакова писал «Коммерсантъ». Издание утверждает, что обвинение генералу связано с заключением контрактов по обеспечению Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова системами освещения. Так, в 2023 году Булгаков организовал заключение соглашения с подконтрольной ему фирмой ООО «Нева-Балт СПб».

Как отмечает «Ъ», генподрядчиком стала «Петербургская сбытовая компания». По версии следствия, от нее скрыли факт завышенной стоимости контракта и убедили компанию и в обоснованности расчетов, и в том, что в качестве субподрядчика необходимо привлечь именно ООО «Нева-Балт СПб». В итоге в июне прошлого года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной.

Помимо генерала, по данным следствия, к мошенничеству причастны гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Дмитрия Булгакова Геннадий Селезнев.