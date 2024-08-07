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    Бывшему замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение. Мошенничество связывают с поставками в Военно-медицинскую академию

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    Бывшему главному тыловику Минобороны РФ генералу Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 7 августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Источник издания отметил, что дело связано с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. Причем Грязинский пищевой комбинат, по данным собеседника агентства, в материалах дела «пока не фигурирует».

    О подробностях дела Булгакова писал «Коммерсантъ». Издание утверждает, что обвинение генералу связано с заключением контрактов по обеспечению Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова системами освещения. Так, в 2023 году Булгаков организовал заключение соглашения с подконтрольной ему фирмой ООО «Нева-Балт СПб».

    Как отмечает «Ъ», генподрядчиком стала «Петербургская сбытовая компания». По версии следствия, от нее скрыли факт завышенной стоимости контракта и убедили компанию и в обоснованности расчетов, и в том, что в качестве субподрядчика необходимо привлечь именно ООО «Нева-Балт СПб». В итоге в июне прошлого года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на 250 млн рублей, более 49 млн рублей были перечислены в качестве аванса. Именно эту операцию следствие считает необоснованной.

    Помимо генерала, по данным следствия, к мошенничеству причастны гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Дмитрия Булгакова Геннадий Селезнев.

    По данным «Ъ», свою вину Булгаков категорически отрицает и настаивает, что не имел отношения к сделке, заключенной спустя два года после его ухода с военной службы. Адвокаты генерала утверждают, что никакой материальной выгоды он не получил.

    В конце июля, как писала «Фонтанка», был арестован замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. По предварительной информации, он мог быть замешан в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам. По данным РИА Новости, он лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината». Руководителей комбината взяли под арест еще в апреле, было возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере.

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