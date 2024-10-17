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Политика В офисе Зеленского рассказали о секретных приложениях к его «плану победы»

В офисе Зеленского рассказали о секретных приложениях к его «плану победы»

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4 комментария

В секретных приложениях к украинскому плану урегулирования конфликта президента Владимира Зеленского (так называемому «плану победы»), который он представил Верховной Раде 16 октября, проговорены удары по территории России западным оружием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

Во время выступления Зеленский привел пять пунктов «плана» и отметил, что у него есть тайные дополнения, которые Киев не будет обнародовать и передал партнерам. Однако Подоляк приоткрыл завесу тайны над тремя дополнениями.

«<…>Там как раз-таки проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта», разоткровенничался советник и добавил, что в приложениях обозначено — в каком количестве и сколько надо оружия для того чтобы «уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе где будет накапливаться» и «какие именно цели будут поражены».

«В том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ», уточнил он.

«Фонтанка» собрала вместе что мировые лидеры сказали о «плане победы» Зеленского.

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ПО ТЕМЕ
Михаил Подоляк Офис Зеленского Советник План победы Секретные дополнения Тайные приложения Удары вглубь территории России Оружие
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
у путина шансов нет.
Artimenga
1 час
Секретные пункты о которых уже знают, от любителя попить кофе на набережной в Ялты..
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