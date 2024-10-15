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Политика Чрезвычайная и полномочная Зейналова: новый посол РФ на Маврикии вручила верительные грамоты президенту страны

Чрезвычайная и полномочная Зейналова: новый посол РФ на Маврикии вручила верительные грамоты президенту страны

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5 комментариев

Ирада Зейналова, чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии, вручила верительные грамоты президенту страны Притвираджсингу Рупану. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

Официальная церемония прошла в государственной президентской резиденции. Во время вручения грамоты Зейналова заявила, что у РФ и Маврикия «хорошие перспективы для развития экономических и гуманитарных связей в различных сферах».

«Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», сказала новый посол. Искренняя дружба двух стран, основанная на взаимном уважении, по оценке Зейналовой, длится уже 56 лет.

Президент России Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом РФ на Маврикии в сентябре текущего года. После этого Зейналова сообщила РИА Новости, что завершит карьеру журналиста.

Она работала на телевидении с 1997 года на каналах РТР, Первом и НТВ, в разные годы возглавляла бюро Первого канала в Израиле и Великобритании. С 2012 по 2016 год вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале, а с 2016 года была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ.

Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке. Россия установила дипломатические отношения с ним в 1968 году. В первом квартале 2024 года Маврикий вошел в число наиболее популярных направлений для туризма у россиян.

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Комментарии
5
Muzzy
8 минут
Сидеть на тропическом острове, ничего не делать, да еще и баблище за это стричь - вот это круто
Barmaley_5e4d0211d3423
13 минут
Кто фото делал? Ужас ...
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