Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом РФ на Маврикии

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен 13 сентября на портале опубликования правовых актов.

Зейналова сменит на посту посла в Республике Маврикий Константина Климовского. Указ об освобождении его от должности также опубликован сегодня на портале.

Информация о планах назначить Зейналову российским послом на Маврикии появилась в СМИ еще в мае. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ее тогда, заявила, что журналистка получила второе высшее образование в Дипломатической академии. «Уверена, что оно ей пригодится», — цитировал Захарову РБК. По ее словам, Зейналова закончила академию с красным дипломом.