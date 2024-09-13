Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом РФ на Маврикии

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен 13 сентября на портале опубликования правовых актов.
Зейналова сменит на посту посла в Республике Маврикий Константина Климовского. Указ об освобождении его от должности также опубликован сегодня на портале.
Информация о планах назначить Зейналову российским послом на Маврикии появилась в СМИ еще в мае. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ее тогда, заявила, что журналистка получила второе высшее образование в Дипломатической академии. «Уверена, что оно ей пригодится», — цитировал Захарову РБК. По ее словам, Зейналова закончила академию с красным дипломом.
Ирада Зейналова работает на телевидении с 1997 года. Работала на каналах РТР, Первом и НТВ, в разные годы возглавляла бюро Первого канала в Израиле и Великобритании. С 2012 по 2016 год вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале, а с 2016 года была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ.
Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке. Россия установила дипломатические отношения с ним в 1968 году. В первом квартале 2024 года Маврикий вошел в число наиболее популярных направлений для туризма у россиян.
Обновление:
Ирада Зейналова сообщила РИА Новости, что завершит карьеру журналиста и в воскресенье попрощается со своими зрителями в программе «Итоги недели».