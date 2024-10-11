Куда пойти 11–13 октября: оперы по «Евгению Онегину», выставка-байопик о Цое и ода экранам

Источник: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС







Актуальное

«Евгений Онегин» стал оперой на сцене Михайловского

11 и 12 октября, 12+

На сцене Михайловского театра — премьера. В этот уик-энд публика впервые увидит оперу «Евгений Онегин» в постановке Начо Дуато. «Энциклопедия русской жизни» станет второй оперной постановкой испанского хореографа. Над новинкой вместе с Дуато работают его постоянные соавторы: художник-постановщик Джаффар Чалаби, художница по костюмам Ангелина Атлагич, главный дирижер театра Александр Соловьев. Зрителей команда порадует «элегантной образностью» знакомой истории.

Источник: mikhailovsky.ru







Александринский удивит «цифровым» спектаклем

13 октября, 19:00, 12+

В эти же выходные в петербургских театрах — ещё один «Евгений Онегин». В Александринке — премьера оперы, но не в простом формате, а инновационном и цифровом. Художественный руководитель фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай пригласил поучаствовать в постановке солистов Мариинского театра, Театра им. Станиславского и детского музыкального театра «Зазеркалье». Перенести зрителя в места, где разворачивается история, рассказанная поэтом, помогут светодиодные экраны и другие современные технологии для создания видеодекораций.

Эрмитаж знакомит с историей Ревельского монстранца

До 2 февраля, 0+

Монстранцем в католическом богослужении принято называть литургический сосуд. Именно такая реликвия, возраст которой насчитывает 550 лет, стала центральным экспонатом новой выставки в Эрмитаже. В Аполлоновом зале Зимнего дворца публика до Нового года может полюбоваться Ревельским монстранцем: разглядеть тончайшие детали и узнать об его истории. Предмет датирован и подписан мастером — это большая редкость для реликвии времен Средневековья. Частью экспозиции станет инсталляция, основанная на детальной фотосъемке и многократном увеличении изображения: зрителя пригласят ощутить себя в готическом лесу, населенном святыми и апостолами и оказаться в мире «внутри» старинного экспоната.

Источник: hermitagemuseum.org







Книги-трансформеры и альбомы-пазлы покажут художники

12 и 13 октября, 12+

Издатели и печатники собираются в библиотеке книжной графики, чтобы показать друг другу и гостям самые необычные коллекционные издания. Книги-свитки и гармошки, веера, книги-пазлы, книги-объекты, книги-трансформеры: это неполный список издательских — и часто самодельных — чудес. Экземпляры ручной работы представят авторы-классики, а Музей «Книга художника» привезет на форум новое коллективное творение: «Сказки А. С. Пушкина». Эту книгу создавали 12 мастеров. Вход на выставку и форум — свободный.

Издательство Тимофея Маркова. Анатолий Белкин Источник: предоставлено организаторами







Театральное

«Ночь в Венеции — на сцене Александринского

12 октября, 19:00, 12+

В Александринском театре в субботу дают оперетту «Ночь в Венеции». Спектакль — важная часть программы большого международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». За музыкальную составляющую вечера отвечают симфонический оркестр «Северная симфония» и дирижёр Фабио Мастранжело.

Большой Детский Фестиваль знакомит с марсоходами и Чайковским

До 14 октября, 0+

Множество спектаклей для детей и подростков в город привез Большой Детский Фестиваль. В субботу на сцене «Театрального проекта 27» московский «Домик Фанни Белл» сыграет спектакль для маленьких исследователей «Снится ли марсоходу море?». На следующий день на сцене Кукольного театра сказки покажут «Детство Чайковского». Фантазийную постановку «основанную на реальных событиях» создала команда Государственного театра кукол Удмуртской республики. В программе БТФ есть также лекции и творческие встречи.

Источник: grandkidsfest.ru







«Наташина мечта» — в постановке Романа Габриа

11 октября, 19:30, 18+

Роман Габриа выпускает моноспектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Наташина мечта» на площадке «Театра поколений» в формате «последнего слова подсудимой». Монолог героини откроет двери в ее непростую историю: детство в детдоме, жестокость, а затем влюбленность в журналиста Валеру и борьба за счастье. Все детали жизни героини соберутся в сложное повествование. По словам самого режиссера, постановка стала своего рода защитой «права каждого человека на счастье». В роли сироты Наташи выступила актриса театра «Мастерская» Ольга Афанасьева. Свою героиню она решила играть резко, не стесняясь острых углов.

Женщины на грани нервного срыва — в новом спектакле

11 октября, 16+

Представление «На грани кабаре» в эти выходные в театре «За Черной речкой». Спектакль Марии Мирош — это музыкально-драматический фарс и погружение в мир, в котором, казалось бы, успешные женщины балансируют на грани нервного срыва. Загадочный конферансье и его очаровательные ассистентки проведут смелый эксперимент и поставят под сомнение мнимое благополучие трех близких подруг: Софии, Юлии и Эмми.

Режиссёр БТК научит языку кукол

13 октября, 19:00, 18+

В библиотеке имени Маяковского этой осенью пройдет целый цикл лекций о языке театра кукол. В воскресенье режиссер БТК Ксения Павлова расскажет о трех основополагающих точках жанра: «кукле», «предмете», «объекте» и возможных способах рассказывать истории, когда актеры на сцене — игрушки. Прямо во время встречи ведущая научит создавать сюжеты из простых предметов и наглядно покажет, почему предметы в целом интересны театру. Для участия нужно зарегистрироваться.

В музеях

«Виктор Цой. Легенда»: блокбастер о становлении

С 12 октября, 12+

На 3 000 квадратных метров в «Севкабель порту» открывается выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда». Экспонатами на ней стали уникальная коллекция личных вещей Цоя, редких документов и черновиков, гитары, костюмы, картины, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива. Проект — новая и расширенная версия экспозиции «Виктор Цой. Путь героя», прошедшей в 2022 году в московском «Манеже». Передвигаясь из зала в зал посетители словно посмотрят серьезное документальное кино, которое при жизни музыканта так и не было снято.

Источник: https://tsoylegend.ru







Феномен экрана: «о глуби и глади»

До 30 октября, 12+

Выставка «О глуби и глади» предлагает увидеть всю сложность экрана и поразмышлять о феномене, благодаря которому, физически оставаясь очень простым предметом, он постоянно «углубляется» и становится источником информации о новых мирах. Работы современных художников на тему того, что такое экран и как он меняет наш мир, расположились в Центре Art& Science Университета ИТМО. Куратором проекта выступила Даша Чернова от Дома Радио. Именно поэтому регистрация для прохода на выставку — на сайте институции.

Источник: пресс-служба Дома Радио







«Заповедник» проложил тропу в прошлое

До 31 октября, 16+

Мир постсоветского пространства оживает на полотнах Егора Щаблыкина на выставке «Заповедник» в галерее Joy Gallery. Автор обращается к прошлому через ностальгические образы из детства и удивляет непривычной перспективой. Его герои — дети в стареньком спортзале, подростки на улицах и даже старые скрипучие качели на заднем дворе.

Послушать музыку

Взгляд на «Времена года» — от трёх мастеров

12 октября, 19:00, 0+

Концерт «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» в Доме композиторов предлагает три взгляда на «Времена года», написанные в XXI веке. Оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа исполнит пьесу Сергея Ахунова и произведение Владимира Мартынова. Если первый удивляет неоромантической, хрупкой красотой, то второй — эпатажным минималистично-догматичным взглядом на историю композиторского искусства. Завершит вечер вокальный цикл Григория Корчмара «Времена года» для сопрано и 12 струнных, который написан на тексты сонетов Вивальди.

Лучшее из «тролль-музыки» — на празднике в «Космонавте»

12 октября, 19:00, 16+

Петербургская фолк-рок-метал группа «Тролль гнет ель» отмечает 25-летие в «Космонавте». Рокеры подготовили большое шоу с программой «best of the best» — лучшее за четверть века.

«Иванушки» и «Отпетые мошенники» выступят с лучшим

13 октября, 19:00, 16+

В клубе А2 главные хулиганы и романтики 1990-х — «Иванушки International» и «Отпетые мошенники». Музыканты подготовили программу, собранную исключительно из хитов. Вечер начнут с выступления тайного гостя.

На экранах

Mental Health Film Festival погрузит в глубины психики

С 10 октября, 18+

Петербург принимает Mental Health Film Festival — смотр кино о ментальном здоровье. В «Англетере» и на «Ленфильме» в дни фестиваля покажут ленты о депрессии, с которой борются авторы или их герои, о пограничном расстройстве личности и травмах. Документальные и игровые картины были сняты разными авторами в разных странах, но все они старались снять стигму с разговора о диагнозах и показать, что жизнь с ними есть. Детали показов лучше всего смотреть на сайте MHFF.

«Сидони в Японии» с Изабель Юппер

С 10 октября, 18+

На экраны выходит фильм Элиз Жирар «Сидони в Японии» с Изабель Юппер в главной роли. Её героиня отправляется в Японию после потери супруга, чтобы забыться и представить свою новую книгу. Из-за незнания языка и культуры она то и дело попадает в комичные ситуации и постепенно влюбляется в своего издателя. Все осложняется тем, что писательница периодически видит образ покойного мужа в самых неожиданных местах. Эту роль исполнил Август Диль, недавно снявшийся в роли Воланда в «Мастере и Маргарите».

Источник: кадр из трейлера / YouTube







Фантастическое путешествие с Элайджей Вудом

С 10 октября, 12+

В прокате — комедия новозеландского режиссера Анта Тимпсона «Фантастическое путешествие» . В центре сюжета — девочка Милдред, которая интересуется всякими чудесами, в особенности — городской легендой о призрачной кентерберийской пантере, которая якобы обитает в Новой Зеландии. Вместе со с отцом — неудачливым фокусником Строуном в исполнении Элайджи Вуда — она отправится на поиски зверя.

«Команда зачистки»: деньги и погони

С 10 октября, 18+

Антонио Бандерас, звезда сериала «Тюдоры» Джонатан Риз Майерс и Мелисса Лео, получившая «Оскар» за ленту «Замерзшая река», снялись в криминальном боевике «Команда зачистки». Картина режиссера Джона Кейеса — история о том, как пара работников, в чьи обязанности входит очистка мест преступлений, обнаруживает портфель с огромной суммой. Цепочка событий приведет к тому, что героям придется убегать от преступников и правительственных агентов всех мастей.