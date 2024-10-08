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Афиша Plus Кино Джонатан Риз Майерс и Антонио Бандерас схватятся из-за портфеля с деньгами в новом боевике «Команда зачистки»

Джонатан Риз Майерс и Антонио Бандерас схватятся из-за портфеля с деньгами в новом боевике «Команда зачистки»

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10 октября на экраны выходит криминальный боевик режиссера Джона Кейеса «Команда зачистки». В центре сюжета — Шивон и Алекс, пара работников, в чьи обязанности входит очистка мест преступлений. На очередном задании они обнаруживают портфель, набитый деньгами. Слово за слово — и вот уже за парочкой гоняются гангстеры всех мастей, а также коррумпированные правительственные агенты.

Алекса в картине сыграл Джонатан Риз Майерс, звезда сериала «Тюдоры», картины «Матч Пойнт» и множества других картин. В роли Шивон снялась актриса Мелисса Лео, получившая «Оскар» за ленту «Замерзшая река». Роль сурового гангстера Габриэля исполнил Антонио Бандерас, не нуждающийся в представлении.

Критики отметили бодрый драйв фильма, забавные диалоги в стиле Гая Ричи и впечатляющий монтаж.

18+

Матвей Пирогов

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