Джонатан Риз Майерс и Антонио Бандерас схватятся из-за портфеля с деньгами в новом боевике «Команда зачистки»

10 октября на экраны выходит криминальный боевик режиссера Джона Кейеса «Команда зачистки». В центре сюжета — Шивон и Алекс, пара работников, в чьи обязанности входит очистка мест преступлений. На очередном задании они обнаруживают портфель, набитый деньгами. Слово за слово — и вот уже за парочкой гоняются гангстеры всех мастей, а также коррумпированные правительственные агенты.
Алекса в картине сыграл Джонатан Риз Майерс, звезда сериала «Тюдоры», картины «Матч Пойнт» и множества других картин. В роли Шивон снялась актриса Мелисса Лео, получившая «Оскар» за ленту «Замерзшая река». Роль сурового гангстера Габриэля исполнил Антонио Бандерас, не нуждающийся в представлении.
Критики отметили бодрый драйв фильма, забавные диалоги в стиле Гая Ричи и впечатляющий монтаж.
18+
Матвей Пирогов
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