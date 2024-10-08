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Афиша Plus Кино Элайджа Вуд становится чудаковатым папашей в новозеландской комедии «Фантастическое путешествие»

Элайджа Вуд становится чудаковатым папашей в новозеландской комедии «Фантастическое путешествие»

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С 10 октября в кино — комедия новозеландского режиссера Анта Тимпсона «Фантастическое путешествие».

В центре сюжета — девочка Милдред, которая живет с мамой и интересуется всякими чудесами, в особенности — городской легендой о призрачной кентерберийской пантере, которая якобы обитает в Новой Зеландии. Однажды в результате несчастного случая мать девочки впадает в кому. Милдред знакомится со своим отцом, неудачливым фокусником Строуном, который все это время отсутствовал в её жизни. Несмотря на напряженное знакомство, Строун берет дочь в поход, чтобы найти и сфотографировать пантеру. Награда за такие снимки достаточна, чтобы покрыть долги за лечение матери Милдред…

Роль незадачливого отца в фильме сыграл Элайджа Вуд, которого до сих пор лучше всего помнят по роли Фродо Бэггинса во «Властелине колец». Режиссер Ант Тимпсон уже снимал его в 2019 году в фильме «Иди к папочке» также про сложные отношения с отцом — где Вуд, впрочем, сыграл взрослого сына.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Монреале. Критики встретили фильм одобрительно, похвалив игру актеров, причудливый сценарий и съемки природы. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% из 30 рецензий критиков — положительные.

12+

Матвей Пирогов

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