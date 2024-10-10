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Афиша Plus В «Севкабель порту» откроется выставка-байопик, посвящённая Виктору Цою

В «Севкабель порту» откроется выставка-байопик, посвящённая Виктору Цою

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Организаторы обещают «второй сезон» проекта «Виктор Цой. Путь героя», который в 2022 году проходил в московском «Манеже».

«Таймлайн»

Креативным продюсером проекта стал Александр Цой. Гостей ожидают три тысячи квадратных метров экспозиции, тринадцать тематических залов, более трёхсот экспонатов. Среди предметов будут личные вещи Виктора Цоя, редкие документы и черновики, гитары, костюмы, картины, фотографии-полароиды и видеозаписи из семейного архива.

«Планетарий»

Как сообщают организаторы, концепцию московского проекта специально для Петербурга обновили: будет три новых зала, которые «позволят в буквальном смысле почувствовать грани и оттенки, которые дают нам хорошо известные тексты и музыка в изменившемся контексте. Проект подготовило бюро „Planet9“, на его счету многие полюбившиеся петербуржцам проекты: „Балабанов“, „Панк-культура. Король и Шут“, проект, посвященный русскому балету, который проходил в „Манеже“ в 2023 году.

Выставка «Виктор Цой. Легенда» откроется в «Севкабеле» 12 октября 2024 года. 12+

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