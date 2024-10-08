Михайловский театр выпускает «Евгения Онегина» Начо Дуато

10, 11 и 12 октября на сцене Михайловского театра состоятся премьерные показы оперы «Евгений Онегин». К знаменитой музыке П. И. Чайковского решил обратиться Начо Дуато. «Энциклопедия русской жизни» станет второй оперной постановкой испанского хореографа.

Источник: mikhailovsky.ru







Художественный руководитель балета Михайловского театра дебютировал как оперный режиссер в 2023 году, представив в Михайловском постановку оперы Жоржа Бизе «Кармен». В этот раз он решил обратиться к русской оперной классике, которая впервые была исполнена в 1879 году в Московской консерватории, а на сцене Михайловского театра имела шумный успех в авангардной интерпретации драматического режиссера Андрия Жолдака.

Для пушкинского сюжета Чайковский создал психологически глубокую и эмоционально насыщенную музыку, которая тонко передает внутренний мир героев: от романтической страсти до горького раскаяния. Опера отличается лиричностью, богатством мелодий и мастерским использованием оркестра. Сцены народного быта и бальные эпизоды контрастируют с личными драмами героев, превращаясь в музыкальный калейдоскоп.

Вместо с Начо Дуато над спектаклем работают его постоянные соавторы: художник-постановщик Джаффар Чалаби, художница по костюмам Ангелина Атлагич, а музыкальным руководителем постановки выступит главный дирижер театра Александр Соловьев. Главные вокальные партии исполнят: Александра Сенникова, Маргарита Шаповалова, Кристина Калинина, Семен Антаков, Игорь Подоплелов, Сергей Кузьмин, Егор Мартыненко, Ирина Шишкова, Виктория Войтенкова, Александр Безруков.