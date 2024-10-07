Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

зап.

 758мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Политика Так была ли продажа? Депутат Бут рассказал о возвращении в оружейный бизнес

Так была ли продажа? Депутат Бут рассказал о возвращении в оружейный бизнес

3 391
9 комментариев

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал материал издания The Wall Street Journal о его возвращении в оружейный бизнес вбросом ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. По словам Бута, статья была написана для поднятия рейтинга издания, пишет РБК в понедельник, 7 октября.  

В воскресенье WSJ написал, что вернувшийся почти два года назад из американской тюрьмы Бут заключил сделку с Йеменом на продажу винтовок АК-74 и АКМ на 10 миллионов долларов. Однако Бут заявил, что американцы в этой статье использовали его имя из-за отсутствия местных значимых медийных персон и для привлечения к публикации общественного внимания. 

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа «Путинский торговец оружием», и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения нашего президента Владимира Путина», — добавил депутат. Кроме того, Бут рассказал, что готовит сценарий к сериалу о себе, в котором история с вбросом WSJ о его возвращении в оружейный бизнес может послужить основой для одной из серий. 

Статью WSJ также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ее фейком. 

«Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал Песков.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан и военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». Затем Бута приговорили к 25 годам лишения свободы в американской тюрьме. В декабре 2022 года он вернулся в Россию в рамках обмена заключенными. В США тогда вернулась баскетболистка Бриттни Грайнер, которая попыталась провезти наркотики в РФ.

Спустя неделю после освобождения из заключения в США и возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. В сентябре 2023 года бывшего бизнесмена и члена ЛДПР избрали депутатом Заксобрания Ульяновской области.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
282064748
55 минут
Все, кто сидел в американских тюрьмах, ведут тв программы или сидят в депутатах…. Пора огласить список полностью
Snow*
44 минуты
да, весь мир с замиранием сердца ждал дня рождения дорогого Владимира Васильича, и враги не дремали в надежде подпортить праздник жителям Америки и Европы. И ударили ведь по самому больному - по невинно осужденному Буту.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50