Так была ли продажа? Депутат Бут рассказал о возвращении в оружейный бизнес

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал материал издания The Wall Street Journal о его возвращении в оружейный бизнес вбросом ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. По словам Бута, статья была написана для поднятия рейтинга издания, пишет РБК в понедельник, 7 октября.

В воскресенье WSJ написал, что вернувшийся почти два года назад из американской тюрьмы Бут заключил сделку с Йеменом на продажу винтовок АК-74 и АКМ на 10 миллионов долларов. Однако Бут заявил, что американцы в этой статье использовали его имя из-за отсутствия местных значимых медийных персон и для привлечения к публикации общественного внимания.

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа «Путинский торговец оружием», и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения нашего президента Владимира Путина», — добавил депутат. Кроме того, Бут рассказал, что готовит сценарий к сериалу о себе, в котором история с вбросом WSJ о его возвращении в оружейный бизнес может послужить основой для одной из серий.

Статью WSJ также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ее фейком.

«Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал Песков.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан и военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». Затем Бута приговорили к 25 годам лишения свободы в американской тюрьме. В декабре 2022 года он вернулся в Россию в рамках обмена заключенными. В США тогда вернулась баскетболистка Бриттни Грайнер, которая попыталась провезти наркотики в РФ.

Спустя неделю после освобождения из заключения в США и возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. В сентябре 2023 года бывшего бизнесмена и члена ЛДПР избрали депутатом Заксобрания Ульяновской области.