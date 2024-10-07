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Общество Экс-замминистра Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере. Показания дал бывший подчиненный

Экс-замминистра Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере. Показания дал бывший подчиненный

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6 комментариев

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате в особо крупном размере по двум эпизодам. В первом случае говорится о растрате у банка «Интеркоммерц» более 3 млрд рублей, во втором — о растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для работы Керченской переправы, сообщил 7 октября ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как следует из документов, в эпизоде о растрате у банка указано, что деньги перечислялись на счета иностранных компаний — «Туринвест сервисиз лимитед» в Гонконге и «Фромарк инвестментс лимитед».

По делу о хищении более чем 3 млрд рублей у «Интеркоммерц» также проходит бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Именно он, как сообщил ТАСС 7 октября, показал на экс-замминистра. Филатова задержали в апреле в московском аэропорту, когда тот возвращался из Китая. Вскоре его отправили под стражу по делу о растрате в крупном размере, возбужденному еще в 2016 году. При этом экс-подчиненный с 2019 года находился под подпиской о невыезде.

Иванов был задержан вечером 23 апреля. Как полагают в СК, бывший замминистра вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере под видом оказания услуг при проведении работ для Минобороны. 24 сентября Иванову предъявили обвинение в хищении при строительстве трех кадетских корпусов.

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Комментарии
6
Елень
56 минут
И опять, под носом короля и самого кардинала....и да, как мне кажется эту булочку мы уже проходили.
VKuser174198221
1 час
Хотелось бы особенно отметить: Шойгу- ничего не знал!
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