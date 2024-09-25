Дело в отношении экс-подчиненного Тимура Иванова связано с хищениями у банка «Интеркоммерц» на 3 млрд рублей

Антона Филатова, бывшего подчиненного экс замминистра обороны Тимура Иванова, задержали в апреле в аэропорту Москвы по прилете из Китая. Туда он ездил в рабочую командировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, озвученные в Басманном суде.



Филатова ранее отправили под стражу по делу о растрате в крупном размере. Следствие считает, что фигурант пытался скрыться — суд отправил его в СИЗО. Тем временем адвокат настаивает на том, что его подзащитный за последние несколько лет неоднократно выезжал за пределы России по рабочим вопросам с согласия следователя. Суд установил, что разрешение на поездку в КНР в 2024 году Филатов не получал.