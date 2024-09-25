Дело в отношении экс-подчиненного Тимура Иванова связано с хищениями у банка «Интеркоммерц» на 3 млрд рублей

Антона Филатова, бывшего подчиненного экс замминистра обороны Тимура Иванова, задержали в апреле в аэропорту Москвы по прилете из Китая. Туда он ездил в рабочую командировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, озвученные в Басманном суде.
Филатова ранее отправили под стражу по делу о растрате в крупном размере. Следствие считает, что фигурант пытался скрыться — суд отправил его в СИЗО. Тем временем адвокат настаивает на том, что его подзащитный за последние несколько лет неоднократно выезжал за пределы России по рабочим вопросам с согласия следователя. Суд установил, что разрешение на поездку в КНР в 2024 году Филатов не получал.
Филатову вменяют хищения у банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Дело было возбуждено еще в 2016 году, в ноябре 2018 года его задержали и предъявили обвинение. Филатова поместили под домашний арест по подозрению в пособничестве в растрате, в апреле 2019 года меру пресечения заменили на подписку о невыезде. Под подпиской о невыезде Филатов находился до 26 апреля 2024 года, пока его не задержали, отмечает РИА Новости.
Сегодня Басманный суд продлил пребывание Филатова в СИЗО до 3 декабря.
Антон Филатов — бывший подчиненный экс замминистра обороны Тимура Иванова. До 2019 года он работал в ООО «Оборонлогистика», когда Иванов курировал компанию.
Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Его задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Позже московский суд арестовал еще одного фигуранта — Сергея Бородина, которому предъявлено обвинение по той же статье. В деле фигурирует и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.
24 сентября стало известно, что Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Иванов вместе с прочими фигурантами получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» под руководством Фомина. Тимур Иванов обеспечил индексацию верхней стоимости каждого из объектов на 10%. В ходе проверок также были выявлены недоделанные и невыполненные работы на сумму 2 миллиарда 184 миллиона рублей.