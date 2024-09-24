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Общество Более двух миллиардов ущерба при строительстве трех кадетских корпусов: стали известны подробности дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Более двух миллиардов ущерба при строительстве трех кадетских корпусов: стали известны подробности дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Иванов вместе с прочими фигурантами получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» на строительство трех кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский, и обеспечил индексацию верхней стоимости каждого из объектов на 10%.

Все корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. В ходе проверок также были выявлены недоделанные и невыполненные работы на сумму 2 миллиарда 184 миллиона рублей.

Сам Иванов заявил, что индексация произошла из-за увеличения фактических объемов строительства, а все три корпуса были в итоге сданы и функционируют в настоящее время.

Ранее стало известно, что Тимур Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Он настаивает на своей невиновности.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он, по версии СК, вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для Минобороны. Ему вменяют взятку более чем в 1 млрд рублей. Обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по ней грозит до 15 лет колонии. 8 мая тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу временно отстранил Иванова от должности. 20 июня стало известно о его увольнении. Басманный суд Москвы продлил до 23 сентября меру пресечения Иванову и его предполагаемым сообщникам — президенту компании «Олимпситистрой» Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину.

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