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    Тимур Иванов в суде сказал, что больше не занимает пост замминистра обороны

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    Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, заявил в суде, что более не занимает пост заместителя министра обороны. Об этом 20 июня сообщил из зала суда корреспондент ТАСС.

    По словам Иванова, до задержания он был трудоустроен и занимал должность замминистра обороны. «А сейчас не занимаю», — сказал он в ответ на вопрос судьи о своем трудоустройстве.

    Сегодня в Басманном суде проходит заседание по вопросу о продлении ареста Тимуру Иванову.

    Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Фигуранту вменяют взятку более чем в 1 млрд рублей. 8 мая тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу временно отстранил Иванова от должности.

    17 июня президент РФ Владимир Путин освободил от должностей прежних заместителей главы Минобороны — Руслана Цаликова, Николая Панкова, Павла Попова и Татьяну Шевцову. О том, кто занял их места при новом министре обороны Андрее Белоусове, читайте здесь.

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