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Общество Арестовано руководство фирмы-подрядчика ремонта сгоревшего театра в Хабаровске

Арестовано руководство фирмы-подрядчика ремонта сгоревшего театра в Хабаровске

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Решением суда заключены под стражу директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в Хабаровском краевом музыкальном театре, сообщает 5 октября Прокуратура Хабаровского края.

Им выдвинуты обвинения по уголовным статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ и об организации незаконной миграции. По версии следствия, часть рабочих организации-подрядчика — граждане Узбекистана, незаконно находившиеся в России. Обвинение полагает, что во время сварочных работ один из рабочих мог допустить попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию.

Краевой музыкальный театр в Хабаровске сгорел 3 октября: во время пожара обрушилась крыша, фасад и наружная стена. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 4 000 метров. При этом, по данным спасателей, не сработала система пожаротушения. При тушении взорвались баллоны с газом — пламя и дым от полыхающего здания были видны на весь город.

Хабаровский городской музыкальный театр был открыт в 1926 году, в 1933 году переименован в Хабаровский театр музыкальной комедии. Продолжал работу в годы Великой Отечественной войны, участвовал в культурной программе Олимпиады-80. В новое здание переехал в 1977 году. Вместимость основной сцены составляла 881 место, экспериментальной — 56 мест.

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