Арестовано руководство фирмы-подрядчика ремонта сгоревшего театра в Хабаровске

Им выдвинуты обвинения по уголовным статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ и об организации незаконной миграции. По версии следствия , часть рабочих организации-подрядчика — граждане Узбекистана, незаконно находившиеся в России. Обвинение полагает, что во время сварочных работ один из рабочих мог допустить попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию.

Краевой музыкальный театр в Хабаровске сгорел 3 октября: во время пожара обрушилась крыша, фасад и наружная стена. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 4 000 метров. При этом, по данным спасателей, не сработала система пожаротушения. При тушении взорвались баллоны с газом — пламя и дым от полыхающего здания были видны на весь город.