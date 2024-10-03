МЧС: в сгоревшем музыкальном театре в Хабаровске не сработала система пожаротушения

Источник: МЧС Хабаровского края / Telegram

По его словам, во время возгорания в здании театра не сработали системы противопожарной защиты и автоматического пожаротушения, а также пожарный занавес на сцене, пишет ТАСС. Помимо этого, здание обесточили не сразу, а позднее, отметил Колонтай. Распространению огня также способствовали наличие большого количества горючих стройматериалов и отделка здания, внутренняя и наружная, передает «Интерфакс».

Ранее сообщали, что в последнее время в театре шел ремонт. После пожара в Хабаровске задержали несколько иностранных рабочих.

Источник: Прокуратура Хабаровского края / Вконтакте







Из-за огня в здании обрушилась строительная конструкция. Это помешало пожарным оперативно приступить к тушению внутри здания, добавил Колонтай. По его словам, для устранения последствий возгорания нужна инженерная техника, на данный момент — краны до 50 метров, бульдозеры и самосвалы.

Следственный комитет Хабаровского края возбудил по факту пожара уголовное дело по статье 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при строительных и других работах. Кроме того, следователи начали проверку по фактам организации незаконной миграции и халатности должностных лиц.