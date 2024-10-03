Мигранты задержаны после пожара в хабаровском музыкальном театре

Несколько иностранных рабочих задержаны в Хабаровске после того, как в городе сгорел музыкальный театр. Пожар мог начаться со взрыва баллонов с газом.

Как сообщает СК в регионе 3 октября, возбуждены дела о нарушении техники безопасности и об организации незаконной миграции. В последнее время в театре был ремонт, вероятной причиной мог стать взрыв нескольких баллонов с газом.

Судя по кадрам, театр сгорел практически целиком, остались лишь бетонные перекрытия. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уже заявил, что здание будет восстановлено.