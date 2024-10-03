Сильнейший пожар в Хабаровске: горит музыкальный театр. При тушении взорвались баллоны с газом — МЧС показывает страшные кадры

Источник: МЧС России

В Хабаровске 3 октября загорелся краевой музыкальный театр на улице Карла Маркса. Здание оказалось полностью охвачено огнем, а столб дыма поднялся так высоко, что его было видно из всех районов города. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 1000 метров.

Возгорание началось с кровли — затем огонь быстро распространился по обшивке здания. Официальной причины пожара в ведомстве пока не называли, хотя сообщалось, что в театре последние дни шел капитальный ремонт кровли.

К борьбе с огнем привлечены 50 специалистов, 11 единиц техники — в том числе, высотной. Группировка огнеборцев наращивается. Во время тушения произошло обрушение кровли.

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В четыре часа утра (по Москве) площадь пожара увеличилась в четыре раза и составила 4000 квадратных метров. Обрушился фасад здания и наружная стена, а также взорвались четыре баллона с газом. По предварительной информации, пострадавших нет. Здание театра оказалось практически полностью уничтожено.

Местный СК сообщил о проверке возможного нарушения правил пожарной безопасности.