Губернатор Демешин показал, что осталось от музыкального театра в Хабаровске после пожара





Последствия пожара, практически полностью уничтожившего музыкальный театр в Хабаровске, показал 3 октября губернатор региона Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале. Здание будет восстановлено.

На кадрах видно, что в театре обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. По части здания пошли трещины, уточнил губернатор. Огонь локализовали на площади четырех тысяч квадратных метров. Стоимость восстановления, по словам Демешина, оценивается в сумму около десяти миллиардов рублей.

Источник: Телеграм-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина







Следственный комитет Хабаровского края сообщил о возбуждении уголовных дел о нарушении техники безопасности и об организации незаконной миграции. В последнее время в театре был ремонт, вероятной причиной ЧП мог стать взрыв нескольких баллонов с газом. Несколько иностранных рабочих задержаны.