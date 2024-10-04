СК назвал причину пожара в музыкальном театре Хабаровска и возбудил дело об организации незаконной миграции

После пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в пятницу, 4 октября. К возгоранию могли привести сварочные работы.

По предварительным данным, утром 3 октября рабочие подрядной организации ремонтировали кровлю здания. Десять из них являются гражданами Узбекистана, при этом лишь четверо на территории РФ пребывали законно.

По версии следствия, во время сварочных работ один из рабочих мог допустить попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию. «Его действиям будет дана оценка по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее краевой СК возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при строительных и других работах. Подозреваемые — директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. В отношении них же возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции. В офисах компании проведены обыски, изъята часть документации.

В Хабаровске 3 октября загорелся краевой музыкальный театр на улице Карла Маркса. Огонь практически полностью уничтожил здание, во время пожара в нем обрушилась кровля. Пожар был виден из всех районов города, площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 1 000 метров. В тот же день были задержаны несколько иностранных рабочих. Как указал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по региону Иван Колонтай, во время возгорания в здании театра не сработали системы противопожарной защиты и автоматического пожаротушения, а также пожарный занавес на сцене.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уже заявил, что здание будет восстановлено.