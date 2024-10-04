Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия СК назвал причину пожара в музыкальном театре Хабаровска и возбудил дело об организации незаконной миграции

СК назвал причину пожара в музыкальном театре Хабаровска и возбудил дело об организации незаконной миграции

1 205
2 комментария

После пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в пятницу, 4 октября. К возгоранию могли привести сварочные работы.

По предварительным данным, утром 3 октября рабочие подрядной организации ремонтировали кровлю здания. Десять из них являются гражданами Узбекистана, при этом лишь четверо на территории РФ пребывали законно.

По версии следствия, во время сварочных работ один из рабочих мог допустить попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию. «Его действиям будет дана оценка по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее краевой СК возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при строительных и других работах. Подозреваемые — директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. В отношении них же возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции. В офисах компании проведены обыски, изъята часть документации.

В Хабаровске 3 октября загорелся краевой музыкальный театр на улице Карла Маркса. Огонь практически полностью уничтожил здание, во время пожара в нем обрушилась кровля. Пожар был виден из всех районов города, площадь возгорания, по данным МЧС, составила около 1 000 метров. В тот же день были задержаны несколько иностранных рабочих. Как указал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по региону Иван Колонтай, во время возгорания в здании театра не сработали системы противопожарной защиты и автоматического пожаротушения, а также пожарный занавес на сцене.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уже заявил, что здание будет восстановлено.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Sonata
30 минут
Что с них взять... Хотели подешевле, а получилось как всегда.
281855912
13 минут
"мог допустить попадание искр на утеплитель" А мог и не допустить. Короче, "Мы так-то хз, но крайнего найдём. По традиции - среди стрелочников. А бюджет всё равно оплатит якобы выполненные работы, предприниматель не должен пострадать."
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Новости компаний
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11