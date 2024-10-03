В Таврическом саду покрасили в серый цвет мраморные элементы моста. КГИОП в недоумении

Заместитель председателя петербургского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов 3 октября обратил внимание на неожиданный подход к благоустройству в Таврическом саду. Рабочие покрыли серой краской не только металлические ограждения моста XVIII века, но и его мраморные опоры. Политик немедленно сообщил об этом председателю комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

«Креативно» окрашенный мост входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический».

В КГИОП рассказали «Фонтанке», что за благоустройство сада отвечает садово-парковое предприятие «Центральное». Окрашивание мраморных элементов моста № 3 согласовано не было, что нарушает режим использования и сохранения памятника культуры. Комитет связался с ответственными лицами, в ближайшее время рабочие должны привести мост в надлежащий вид.

В комитете по благоустройству в ответ на вопросы «Фонтанки» сообщили, что работы в саду соответствуют нормативам.

«Работы проводятся в соответствии с Технологическим регламентом производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений», – рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Таврический дворец был построен в 1780-х годах по указанию Екатерины II как петербургская резиденция князя Григория Потёмкина-Таврического. После его смерти дворец перешел в императорскую казну. Сад создавали по проекту английского мастера Уильяма Гульда. Мосты и плотину построили в 1790-х годах по проекту архитектора Федора Волкова и инженера Карла Шпекле. На сегодня весь Таврический сад входит в состав объекта культурного наследия федерального значения.

С 1 октября в Петербурге объявлен традиционный месячник по благоустройству. В нем задействованы коммунальные и дорожные службы города, комитеты и районные администрации. Вице-губернатор Евгений Разумишкин отмечал, что планируется зачистка 280 миллионов квадратных метров территорий города. Вместе с тем проводится осеннее озеленение.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что петербуржцы пожаловались на скашивание деревьев вместе с травой в Заневском парке.