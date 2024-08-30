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Город Слишком усердно. Петербуржцы пожаловались, что в Заневском парке скосили деревья вместе с травой

Слишком усердно. Петербуржцы пожаловались, что в Заневском парке скосили деревья вместе с травой

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4 комментария

Жители Красногвардейского района сообщили «Фонтанке», что в августе в Заневском парке вместе с травой скосили некоторое количество молодых деревьев. В комитете по благоустройству 30 августа отметили, что не знают, о каких деревьях речь.

«Заневский парк. Вдоль домов на Громова, 6, 8, 16 и Гранитной, 4 были высажены сосны, теперь их нет. Сосны больше метра в высоту!» — сообщил «Фонтанке» читатель Константин.

Обсуждение темы уже завязалось в телеграм-чате «Малая Охта, квартал 30», где очевидец Дмитрий рассказал: «Какой-то *** на тракторе с косилкой постриг траву вместе с соснами и ограждениями в парке».

За обслуживание парков Красногвардейского района отвечает садово-парковое хозяйство «Охтинка». «Фонтанка» попробовала связаться с его специалистами, но это не удалось. Вместе с тем был направлен запрос в комитет по благоустройству, который курирует это хозяйство, с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать подробнее о технологии скашивания травы, которую применяют в Заневском парке. Спустя неделю тишины пресс-служба ведомства озвучила позицию комитета.

«Ни одно дерево, высаженное садово-парковым хозяйством на территории Заневского парка, не повреждено. Однако в результате кошения травы могли пострадать самосевные деревья, которые только начали расти. Такое иногда случается, так как в траве бывает трудно заметить такие ростки», — сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Участок парка после кошения травы.
Участок парка после кошения травы.
Участок парка после кошения травы.
Участок парка после кошения травы.
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Участок парка после кошения травы.

По словам местных жителей, пострадавшая линия молодых сосен появилась в Заневском парке в 2022 году, в период комплексного благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Тогда чиновники отчитывались о высадке более ста новых деревьев и четырех тысяч кустарников. Проект благоустройства реализовывали с 2021 по 2022 год. Контракт, включавший в себя именно озеленение, был заключен по цене в 39,7 миллиона рублей. Были ли посажены многострадальные сосны в рамках него — доподлинно неизвестно. До этого, завершающего этапа, были реализованы еще несколько контрактов на благоустройство парка в 2021 году на общую сумму в 330 миллионов рублей. Во время работ жители жаловались на «уничтожение» зеленых зон.

Участок парка с еще целыми молодыми деревьями. Скриншот панорамы «Яндекс Карт»
Участок парка с еще целыми молодыми деревьями. Скриншот панорамы «Яндекс Карт»
Участок парка с еще целыми молодыми деревьями. Скриншот панорамы «Яндекс Карт»
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Участок парка с еще целыми молодыми деревьями. Скриншот панорамы «Яндекс Карт»

Ранее «Фонтанка» общалась с агрономом Михаилом Воробьевым о благоустройстве парков и сложной судьбе деревьев в мегаполисе. Он отмечал, что для стандартных городских газонов может быть достаточно скашивания пару раз в год, переусердствовать в этом не стоит.

Участок Заневского парка, где, вероятно, пострадали деревья. Скриншот «Яндекс Карт»

«Если мы говорим об обычных зеленых лужайках, то нужно скашивать их после цветения, потому что начинают желтеть и злаковые травы, и некоторые другие растения. И может быть, во второй половине лета. Но постоянное скашивание — это совершенно излишне, если речь не о партерных и не о спортивных газонах. Это не идет на пользу разнообразным травам, когда они есть. Понятное дело, что за работу платят, поэтому за ней стоят интересы. Но странно, что усердно косить траву желающие всегда есть, а с уборкой снега что в Петербурге, что в Москве проблемы — нехватка кадров», — отмечал Воробьев в разговоре с «Фонтанкой».

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ПО ТЕМЕ
Заневский парк Охтинка Малая Охта Красногвардейский район
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Комментарии
4
Майор Пронин
30 августа 2024, 18:08
Косили, поди, те, кто сосен никогда в жизни не видел, одни саксаулы, да верблюжьи колючки...
rozhkova.ntalya
30 августа 2024, 18:24
Не, ну я привыкла, что частенько у нас , когда травы уже вообще нет, косят землю, вздымая облака пыли, но чтобы деревья...! Просто слов нет, одни только буквы.
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