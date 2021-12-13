Скамейки «третий лишний». Заневский перезимует неблагоустроенным

Фото: Илия Ефаринова Поделиться Поделиться







Благоустройство, а точнее капитальная перестройка, Заневского парка в районе Малой Охты — неутихающая в последние полгода история. Летом для многих живущих по соседству горожан начало работ оказалось неприятным сюрпризом. Сам предполагаемый облик пространства, неофициально названного в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, показывали еще в январе 2021 года. Горожане критиковали проект в «космическом» стиле — из-за обилия полимерного покрытия вместо газонов, опасения за сохранность существующих деревьев и утраты «английского» вида парка.



В местных пабликах в соцсетях всю осень горожане обсуждали ход работ. Справедливости ради критики признавали, что судить о проекте в целом до окончания сложно, но ряд моментов вызывал вопросы уже тогда. Например, вместо классических деревянных скамеек в парке появились аналоги на одной ноге и, что самое странное, со спинкой, которая явно выстраивает иерархию в любой компании: один из трех сидящих оказывается без опоры. В документации схожие конструкции (отличие в одном поручне) представлены как скамьи для маломобильных групп населения, удобны ли они в пользовании, очевидно, предстоит выяснять на практике уже в следующем году. «Нормальных скамеек там не будет», — сетуют комментаторы и шутят про «третьего лишнего».

«Скамейки с заниженными спинками, как нам объяснили, чтобы было неудобно сидеть с ногами подросткам, а то, что будет неудобно пенсионерам, да и вообще всем остальным, не в счёт. Возмущает хамское отношение к людям администрации района», — рассказала «Фонтанке» одна из местных жительниц.



Кроме того, горожане заприметили высадку в конце ноября и даже начале декабря зеленых насаждений и задавались вопросом «зачем», если на улице уже минусовая температура. Сейчас место проведения работ накрыли тепловым контуром, а жители обсуждают, о какой укладке газона и покрытий для дорожек и игровой зоны может идти речь в такую погоду. Периодически в пабликах соседи делились грустными фото с комментариями, что пространство «закатали в асфальт и бетон».



Фото: Илия Ефаринова Поделиться Поделиться







По словам ряда комментаторов, проект просто уничтожил «классический английский парк», который создавался в течение полувека. Они считают, что реконструкция нанесла ущерб экологии, и делятся наблюдениями, что кустов на территории парка стало меньше.



Еще в конце октября в паблике «ВКонтакте» Красногвардейского района прозвучало обещание, что благоустройство завершится в ноябре, а в третьей декаде того же месяца пространство откроется. Этого так и не произошло.

Согласно данным госзакупок, в парке всего работают четыре подрядчика. ООО «Проектные решения» получило два контракта на установку опор освещения, в сумме на 46,2 млн рублей. «Нескучный сад» получил четыре контракта на общую сумму почти 150 млн рублей. Еще два — на 61,3 млн рублей — достались ООО «Управляющая компания торговый дом «Возрождение», и два — ООО «Кинетик Спорт» на 76 млн рублей. Всего почти 330 млн рублей. В закупочной документации всех контрактов был указан дедлайн — 1 ноября 2021 года.



В свою очередь, в районной администрации заверили, что контракты действуют до 31 декабря, но принципиально это ситуацию не меняет. «Мы можем с уверенностью сказать, что 90% основных работ уже произведено. Однако полностью в этом году работы по благоустройству Заневского парка завершены, к сожалению, не будут», — прокомментировали в администрации. И добавили, что все четыре подрядчика уже получили штрафы и пени, а также претензии на устранение недоделок. «По некачественно выполненным или не выполненным работам, в соответствии с условиями контрактов, оплата производиться не будет», — заверили в пресс-службе района.

Фото: Илия Ефаринова Фото: Илия Ефаринова Фото: Илия Ефаринова Фото: Илия Ефаринова Фото: Илия Ефаринова Фото: Илия Ефаринова Фото: Илия Ефаринова Поделиться Поделиться







Полностью проект завершить планируют весной 2022 года. Задержку чиновники объясняют срывами поставок материалов и элементов благоустройства из-за их удорожания и «ковидными» ограничениями.

«Все поставки материалов и элементов благоустройства находятся под жестким контролем администрации и прокуратуры района, даже в настоящее время принимаются все возможные меры по максимальному завершению работ в Заневском парке», — заверили чиновники. При выявлении нарушений или замечаний, например, просадок, провалов, повреждения оборудования (если это не дело рук вандалов) ремонт проводится за счёт подрядчиков в рамках трехлетней гарантии. Итоговый осмотр зеленых насаждений в парке проведут при наступлении вегетативного периода, не прижившиеся растения обещают заменить. Таких, по строительным правилам, может быть не более 20%.



В компании «Нескучный сад» реконструкцию называют «большим уникальным ландшафтным проектом» с «авторскими малыми архитектурными формами» и нетиповым игровым и спортивным оборудованием. Подрядчик утверждает, что проект «выносился на общественное обсуждение и был одобрен большинством жителей района». Это утверждение спорно хотя бы потому, что такая процедура официально вообще не предусмотрена. А трансляция в соцсетях (неофициальное обсуждение) пестрела негативными отзывами — там критиковали плохое информирование.

«Нескучный сад» готовность своей части работ также оценивает в 90%. А вот сроки оптимистично называет другие: «До конца года будет завершена оставшаяся часть, в парке установят новогоднюю елку, а жителей пригласят на открытие», — заверили в компании.

В фирме заявили, что все растения высаживались «в разрешенный агротехнический период», а в ноябре сажали деревья с закрытой корневой системой, для которых холодная погода некритична.

Интересно, что, согласно все той же документации на сайте госзакупок, автор проекта благоустройства — ООО «Нескучный С-Дизайн», этим юрлицом пополам владеют Елена Шикова и Ольга Маяцкая. Последняя — единственная владелица ООО «Нескучный сад». Однако на сайте госзакупок и в системе СПАРК контракт на разработку этого проекта с ООО «Нескучный С-Дизайн» найти не удалось. Зато есть контракт на 1,68 млн рублей на разработку проектно-сметной документации благоустройства Заневского парка с московской фирмой «Центр конных технологий» бизнесмена Александра Аруцева.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»