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Общество Участника покушения на Захара Прилепина приговорили к пожизненному сроку

Участника покушения на Захара Прилепина приговорили к пожизненному сроку

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Александра Пермякова — участника покушения на политика и писателя Захара Прилепина. Об этом 30 сентября сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.


«Признать Пермякова виновным… Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — сказал судья. Кроме того, мужчина должен заплатить 700 тысяч рублей штрафа.

Ранее гособвинение просило для подсудимого пожизненное наказание и штраф в 1,5 миллиона рублей, а защита говорила о смягчении наказания, ссылаясь на сотрудничество Пермякова со следствием, а также на состояние здоровья ближайших родственников подсудимого.

Напомним, что в мае 2023 года под Нижним Новгородом автомобиль, в котором находился Прилепин и его друг и охранник Александр Шубин с позывным «Злой», был подорван. Писатель получил ранения, его приятель погиб.

Вскоре СК установил личность участника покушения и выяснил, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, затем прибыл в РФ по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина, за которым следил в течение длительного времени, изучая маршруты его передвижения. Пермяков был задержан, а затем арестован. Мужчина полностью признал вину.

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