Участника покушения на Захара Прилепина приговорили к пожизненному сроку



«Признать Пермякова виновным… Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — сказал судья. Кроме того, мужчина должен заплатить 700 тысяч рублей штрафа.



Ранее гособвинение просило для подсудимого пожизненное наказание и штраф в 1,5 миллиона рублей, а защита говорила о смягчении наказания, ссылаясь на сотрудничество Пермякова со следствием, а также на состояние здоровья ближайших родственников подсудимого.



Напомним, что в мае 2023 года под Нижним Новгородом автомобиль, в котором находился Прилепин и его друг и охранник Александр Шубин с позывным «Злой», был подорван. Писатель получил ранения, его приятель погиб.



Вскоре СК установил личность участника покушения и выяснил, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, затем прибыл в РФ по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина, за которым следил в течение длительного времени, изучая маршруты его передвижения. Пермяков был задержан, а затем арестован. Мужчина полностью признал вину.

