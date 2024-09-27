Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина просят посадить на пожизненный срок

Гособвинение попросило пожизненное наказание и штраф в 1,5 миллиона рублей Александру Пермякову — предполагаемому участнику покушения на Захара Прилепина. Защита подсудимого не согласна с таким сроком и просит суд проявить снисхождение, сообщает журналист ТАСС из зала суда в пятницу, 27 сентября.

«Прoшу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 миллиона рублей», — заявило гособвинение, запросив Пермякову первые 10 лет в тюрьме, а затем — колонию.

Защита говорит о смягчении наказания, ссылаясь на сотрудничество Пермякова со следствием, а также на состояние здоровья ближайших родственников подсудимого.

Покушение на Прилепина было совершено в мае 2023 года, когда писатель ехал в автомобиле в Борском районе Нижегородской области. По версии следствия, Пермяков привел в действие СВУ, на котором и подорвалась машина. Прилепин получил ранения, его охранник погиб. Обвиняемый полностью признал вину. Он обвиняется по ряду уголовных статей: совершение теракта, незаконное изготовление взрывчатки, прохождение обучения в целях осуществления теракта, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, использование поддельных документов. Установлен и объявлен в розыск еще один соучастник покушения на писателя.

