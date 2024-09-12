СК: установлена личность соучастника покушения на Захара Прилепина

В Западном окружном военном суде 12 сентября начались слушания по уголовному делу в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



Источник: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

По словам Петренко, было установлено, что подозреваемый прошел на Украине диверсионную подготовку, затем прибыл в РФ по украинскому паспорту, чтобы по заданию СБУ совершить покушение на Прилепина, за которым следил в течение длительного времени, изучая маршруты его передвижения. Далее, как утверждается, Пермяков получил от куратора информацию о расположении тайника с боеприпасами, собрал два самодельных взрывных устройства (СВУ) и установил их на дороге в поселке Пионерский Нижегородской области так, чтобы активировать их дистанционно.

Источник: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

6 мая 2023 года, когда машина с Захаром Прилепиным ехала по заминированному участку, Пермяков привел в действие СВУ: Захар Прилепин в результате взрыва получил ранения, а его охранник погиб.



«Пермяков полностью признал вину», — заявляет представитель СК.



Также следствием был установлен и объявлен в розыск еще один соучастник покушения на писателя. Никаких подробностей о нем не приводится.

Пермякова задержали трое участковых уполномоченных полиции отдела «Семёновский» в ходе плана «Перехват». Ему предъявили обвинения в теракте и незаконном обороте оружия.

«Фонтанка» рассказывала о том, как Захар Прилепин чудом остался жив при подрыве авто, и о его реабилитации после взрыва.