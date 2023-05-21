Пресс-служба Прилепина рассказала о реабилитации писателя

Состояние писателя Захара Прилепина стабильное, ему начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели, рассказали в его пресс-службе 21 мая.



Прилепин остается в палате интенсивной терапии, в планах расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК.



Как писала «Фонтанка», внедорожник Прилепина подорвали 6 мая в Нижегородской области. Писатель был за рулем, но выжил. Погиб пассажир — его сослуживец. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемый Александр Пермяков арестован на два месяца.

