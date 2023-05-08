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    Задержанному за подрыв машины Прилепина предъявили обвинение в теракте

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    Следственный комитет предъявил обвинение Александру Пермякову, которого задержали по делу о подрыве машины писателя Захара Прилепина. Фигуранту вменяют статьи о теракте и незаконном обороте оружия, сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.

    Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. СМИ пишут, что Пермякова уже доставили в суд в Нижегородской области, где ему изберут меру пресечения.

    «Фонтанка» писала, что накануне сам Прилепин впервые вышел на связь после покушения. Он рассказал, что сам был за рулем взорванной машины, а в результате происшествия у него сломаны ноги.

    Вчера в полиции рассказали, что фигурант был задержан после того, как его заметили выходящим из леса. Он вызвал подозрение у сотрудников и «говорил вещи, которые не являются действительностью». По словам мужчины, он якобы ловил куропаток на пруду, однако никаких куропаток и пруда на указанном им месте не было.

    Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.

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