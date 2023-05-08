Задержанному за подрыв машины Прилепина предъявили обвинение в теракте

Следственный комитет предъявил обвинение Александру Пермякову, которого задержали по делу о подрыве машины писателя Захара Прилепина. Фигуранту вменяют статьи о теракте и незаконном обороте оружия, сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. СМИ пишут, что Пермякова уже доставили в суд в Нижегородской области, где ему изберут меру пресечения.
«Фонтанка» писала, что накануне сам Прилепин впервые вышел на связь после покушения. Он рассказал, что сам был за рулем взорванной машины, а в результате происшествия у него сломаны ноги.
Вчера в полиции рассказали, что фигурант был задержан после того, как его заметили выходящим из леса. Он вызвал подозрение у сотрудников и «говорил вещи, которые не являются действительностью». По словам мужчины, он якобы ловил куропаток на пруду, однако никаких куропаток и пруда на указанном им месте не было.