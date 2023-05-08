Задержанному за подрыв машины Прилепина предъявили обвинение в теракте

Следственный комитет предъявил обвинение Александру Пермякову, которого задержали по делу о подрыве машины писателя Захара Прилепина. Фигуранту вменяют статьи о теракте и незаконном обороте оружия, сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.



Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. СМИ пишут, что Пермякова уже доставили в суд в Нижегородской области, где ему изберут меру пресечения.



«Фонтанка» писала, что накануне сам Прилепин впервые вышел на связь после покушения. Он рассказал, что сам был за рулем взорванной машины, а в результате происшествия у него сломаны ноги.

