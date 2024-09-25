Конверт с пулей, адресованный Роберту Фицо, пришел в правительство Словакии

Конверт в пулей, адресованный премьер-министру Словакии Роберту Фицо, пришел в правительство страны. Утром в среду его обнаружила канцелярия. Подробности инцидента 25 сентября сообщает издание Plus 7 dní.



Сотрудники канцелярии разбирали почту и один из концертов привлек их внимание. « <...> проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», – отмечает издание. Также уточняется, что отправитель этого письма – неизвестен.



Инцидентом уже занимается местная полиция.



Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания правительства страны. Стрелком оказался 71-летний основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Сам он тогда объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии. Робет Фицо заявил, что не собирается предпринимать какие-либо действия в отношении нападавшего. «Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его», – сказал в начале июня премьер Словакии.

