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Происшествия Незнакомец схватил девушку за промежность у ТРЦ «Галерея», негодяя ищут

Незнакомец схватил девушку за промежность у ТРЦ «Галерея», негодяя ищут

4 888
20 комментариев

Молодая продавщица стала жертвой домогательств в одном из самых людных мест Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, негодяй своими действиями причинил потерпевшей физическую боль и моральные страдания, заявление уже написано.

Инцидент произошел накануне вечером перед ТРЦ «Галерея». 20-летняя девушка шла к метро, когда двигающийся навстречу молодой человек запустил руку под ее плащ и с силой сжал промежность. Молчать потерпевшая не стала и отправилась в отдел полиции. Злодея уже ищут.

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Комментарии
20
276386315
1 час
У них в Австралии так здороваются.
VKuser174198221
1 час
оголодавший гость нашего города?
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