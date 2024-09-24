Незнакомец схватил девушку за промежность у ТРЦ «Галерея», негодяя ищут

Молодая продавщица стала жертвой домогательств в одном из самых людных мест Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, негодяй своими действиями причинил потерпевшей физическую боль и моральные страдания, заявление уже написано.



Инцидент произошел накануне вечером перед ТРЦ «Галерея». 20-летняя девушка шла к метро, когда двигающийся навстречу молодой человек запустил руку под ее плащ и с силой сжал промежность. Молчать потерпевшая не стала и отправилась в отдел полиции. Злодея уже ищут.

