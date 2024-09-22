Заколол, расчленил — и в бочку. Что известно о задержанном за убийство и той, кого растворили в кислоте

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки провел с ней всё лето под треки о любви. Михаил постил видео с одинаковыми татуировками и параллельно через соцсети просил прощения у сына. Возлюбленную он заколол ножом в сердце.



Михаилу 36 лет, он родился в Бурятии и минимум до 2016 года жил в Омске. Полина — его бывшая жена и, что ясно из соцсетей, мать его ребенка. Ей 27 лет, она родилась в Казахстане и на закрытой странице в ВК пишет, что оканчивала омский педагогический. Можно предположить, что познакомилась пара именно в Омске.

Когда именно они развелись, пока не ясно, но со слов Полины известно, что Михаил о разрыве сожалел до последнего. Он также постил множество фотографий сына, в какой-то момент просил у него прощения. Мальчику еще мало лет, вряд ли он уже школьник.

Судя по соцсетям подозреваемого, он барабанщик в рок-группе, — правда, непонятно, какой и есть ли у нее вообще название. На фото и видео мелькают кровь, кресты, татуировки. В общем, образ соответствующий музыкальным предпочтениям. Амина появилась в аккаунте Михаила в мае этого года.

Девушке всего 21 год. Она родом из Астрахани. Следов ее обучения где-либо «Фонтанке» найти не удалось. В Петербурге пыталась подрабатывать официанткой. Она тоже любит татуировки и готический стиль. Судя по странице Михаила, пара жила вместе, у них была белая кошка и одинаковые татуировке на стопе. Фото выкладывались под отрывок из песни со словами о том, что они молодая семья и, кроме любви, у них ничего нет.

1 из 3 Источник: соцсети

Что именно произошло между ними — неизвестно. 21 сентября Михаил отправил бывшей жене голосовое сообщение, в котором рассказал, что ударил Амину ножом в сердце, слил в ванне из тела кровь, расчленил его и положил останки в бочку. Плавиковую кислоту он купил 17 сентября у племянника. Бочку Михаил оставил в своей машине, а сам уехал в Калининград.

Перед обратным вылетом в Петербург Михаил явно был не в адекватном состоянии. Судя по его сторис в ВК, он пьяным ходил по аэропорту и ему казалось, что его преследуют какие-то мужчины. «В самолет со мной по ходу сядут, домой ко мне поедут», — как бы напророчил приближающуюся реальность Михаил. Это видео было опубликовано накануне в полдесятого вечера.

Источник: соцсети

Еще через полчаса барабанщика, видимо, окончательно замучила совесть или алкоголь развязал язык. Полина рассказала полиции о голосовом от бывшего мужа в 22:40, пришло оно в 22:00. Она дала подробные данные как Михаила, так и Амины. И добавила: кислотой он угрожал и ей, за то, что девушка отказалась возобновить с ним отношения.



Как уже известно, полиция отправилась проверять квартиру, и в какой-то момент в нее пришел сосед. Он рассказал, что Михаил обещал ему машину, если он отвезет в лес и зароет бочку.



P. S. В предыдущей версии, опубликованной «Фонтанкой», говорилось о Полине как о нынешней девушке Михаила. Эта информация известна из его первых показаний еще в Калининграде. Судя по всему, она не соответствует действительности.