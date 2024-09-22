Кислотная ревность. Подозреваемый в убийстве петербуржец растворил свою бывшую в назидание нынешней

Петербуржец Михаил решил поставить точку в отношениях с бывшей девушкой, растворив ее в кислоте. Толкнула его к этому ревность новой возлюбленной, но ей такой метод не пришелся по душе. О задержании подозреваемого и бочке с человеческими останками рассказал СК Петербурга 22 сентября. «Фонтанка» узнала подробности.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Поделиться Поделиться





36-летний Михаил состоял в отношениях с 21-летней девушкой из Архангельска. Что-то у них не сложилось и пара разбежалась. Михаил нашел новую пассию, на этот раз на 8 лет младше, по имени Полина. Девушке не давала покоя молодая соперница, Полина якобы изводила Михаила ревностью. И он решил вопрос.



Накануне вечером Полина позвонила в полицию и рассказала, что у Михаила проблемы. Он уезжал в Калининград и уже собирался вылетать обратно в Петербург, но перебрал то ли с алкоголем, то ли с наркотиками и не успел на рейс. Опьяненный и расстроенный, он позвонил Полине и рассказал, что вопрос с бывшей решен — вряд ли есть смысл ревновать к останкам. По словам Полины, Михаил не просто делился событиями, но и отметил, что если девушка продолжит в том же духе, то и для нее кислота найдется. Звучал мужчина убедительно, так что пока кавалер не вернулся у нее хватило духу передать информацию в полицию.



Оперативники навестили квартиру Михаила на Балтийской улице, но ничего подозрительного в ней не нашли. Но тут кстати заглянул сосед. В мужчинах в штатском он не распознал сотрудников правоохранительных органов и с легкостью поделился с ними целью визита — ему нужны ключи от «Тойоты» Михаила. Диалог продолжился вопросом «зачем?» и сосед рассказал. Видимо когда оперативники уже были в квартире Михаила, сам он трезвел в калининградском аэропорту и начинал понимать, что зря был столь откровенен с Полиной. Он рассказал соседу, что в его машине стоит бочка и если сосед отвезет ее в лес и зароет, то он может считать «Тойоту» своей.



Оперативники предложили соседу помощь, а после того как он показал, где стоит машина, его отправили в кабинеты на беседу. Содержимое бочки исследовали и нашли в ней останки человека. Судя по всему, убийство произошло несколько дней назад. Калининградским оперативникам не составило труда найти и задержать Михаила. На следующий рейс он уже точно не опоздает.

