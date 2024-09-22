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    Растворил тело в кислоте. В Петербург возвращают подозреваемого в убийстве возлюбленной

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    СК Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства. Останки нашли в бочке с кислотой.

    О деле 22 сентября сообщает ГСУ СК по региону. Накануне в полицию обратилась женщина, которая узнала что ее бывший муж убил свою сожительницу. Она также рассказала, что тело надо искать в бочке.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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    Силовики на Балтийской улице в Петербурге нашли машину подозреваемого и бочку с кислотой в ней. Жидкость была исследована на полигоне в специальных условиях. В ней действительно нашли человеческие останки.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    СК сообщает, что подозреваемый успел уехать из Петербурга, но его уже нашли и задержали. В ближайшее время его привезут обратно в город.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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