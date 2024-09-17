Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде статус иноагента. Ей отказали

Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде России отказ снять с нее статус иностранного агента. В удовлетворении иска ей отказали, сообщил адвокат актрисы Леонид Соловьев. Об этом пишет 17 сентября РИА Новости.

Согласно судебным документам, Лазарева отмечала, что статус иноагента подрывает к ней доверие и мешает профессиональной деятельности.



«Лазарева Т. Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание "иностранный агент" вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — говорится в документах.

