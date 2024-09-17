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    Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде статус иноагента. Ей отказали

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    Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде России отказ снять с нее статус иностранного агента. В удовлетворении иска ей отказали, сообщил адвокат актрисы Леонид Соловьев. Об этом пишет 17 сентября РИА Новости.

    Согласно судебным документам, Лазарева отмечала, что статус иноагента подрывает к ней доверие и мешает профессиональной деятельности.

    «Лазарева Т. Ю. является актрисой, телеведущей и общественным деятелем, в связи с чем словосочетание "иностранный агент" вызывает ассоциации, подрывающие к ней доверие в обществе», — говорится в документах.

    Татьяна Лазарева уехала из России в Испанию в феврале 2022 года, в июле ее признали иноагентом. В июне 2024 года в базе МВД появилась информация о её розыске. Позже стало известно, что была проведена лингвистическая проверка и специалисты пришли к выводу, что в высказываниях Лазаревой содержится оправдание терроризма. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. В июле этого года Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.

    *Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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