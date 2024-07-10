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    В Москве суд заочно арестовал Татьяну Лазареву*

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    5 комментариев

    Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения признанной иноагентом телеведущей Татьяне Лазаревой. Её определили в следственный изолятор — заочно.

    Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 10 июля, Лазарева арестована на два месяца. Её обвиняет в оправдании терроризма. Срок заключения под стражу будут исчислять с момента экстрадиции или задержания в России.

    Татьяна Лазарева уехала в Испанию в феврале 2022 года. В июне этого года информация о её розыске по уголовной статье появилась в базе МВД. В письме, направленном московской полицией депутату Госдумы Андрею Альшевских, сообщалось, что была проведена лингвистическая проверка и специалисты пришли к выводу, что в высказываниях Лазаревой содержится оправдание терроризма.

    *Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Заочный арест
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    ГНЕВ2
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    Комментарии 5

    NSE10 Июл 2024 в 16:32
    Критиковали Сталина, а сами к этому возвращаются.
    +2−0
    495369410 Июл 2024 в 16:23
    Сакраментальное - "А нас то за шо?"
    +1−1
    28206267510 Июл 2024 в 16:20
    Хи-хи-с
    +0−1
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