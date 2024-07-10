В Москве суд заочно арестовал Татьяну Лазареву*

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения признанной иноагентом телеведущей Татьяне Лазаревой. Её определили в следственный изолятор — заочно.



Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 10 июля, Лазарева арестована на два месяца. Её обвиняет в оправдании терроризма. Срок заключения под стражу будут исчислять с момента экстрадиции или задержания в России.

Татьяна Лазарева уехала в Испанию в феврале 2022 года. В июне этого года информация о её розыске по уголовной статье появилась в базе МВД. В письме, направленном московской полицией депутату Госдумы Андрею Альшевских, сообщалось, что была проведена лингвистическая проверка и специалисты пришли к выводу, что в высказываниях Лазаревой содержится оправдание терроризма.