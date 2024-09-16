«У неё перелом черепа. Молотком по голове ударил». Что известно о нападении в челябинской школе к этому часу

В понедельник, 16 сентября, в челябинской школе произошло нападение. В филиале
Как отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в результате нападения в челябинской школе
«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — такие данные приводил региональный минздрав на 11:00 (мск).
Бабушка пострадавшей девочки рассказала, что в настоящее время внучка находится в реанимации и пребывает в шоковом состоянии. «Что она может сказать? У неё перелом черепа. Молотком по голове ударил», — делится родственница пострадавшей, уточняя, что конфликта между семиклассниками не было, классная руководительница защищала детей.
Предполагается, что среди пострадавших есть ещё одна девочка, которая могла получить ножевые ранения.
74.ru
Согласно уточненным данным, нападавший школьник принес в учебное заведение не только молоток и нож, но и пластмассовый муляж пистолета, утверждает Хинштейн. Все предметы у подростка изъяли. Кроме того, сейчас решается вопрос о том, чтобы лишить удостоверения частного охранника сотрудницу ЧОО (частной охранной организации), которая пропустила ученика с холодным оружием в школу. Росгвардией была начата поверка законности действий частных охранников, а также самого ЧОПа на территории учебного заведения, пишет депутат. Заместитель директора по безопасности школы сообщил 74.RU, что и рамки, и охрана в школе есть.
По информации источников 74.RU, подросток также собирался навредить и самому себе. Семиклассник пытался покончить с собой в туалете школы уже после того, как ранил сверстников. Тем не менее нападавшего остановили и задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.
После нападения на сверстников и учителя
По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). В то же время соседи подростка говорят, что ни в чем негативном семью школьника не замечали.
«Папа и мама хорошие. Его не знаем. Он просто выходит если гулять, он с папой, они уходят. Здесь у нас где гулять? Видите, заросли. Где здесь погуляешь? Во дворе у нас спокойно еще. Если выходят, они где-то идут на площадку, наверное, на школьную играть или что. Ну, он всегда с папой гулял. Всегда. В школу они утром, на работу, он с ними в школу идет. А так он один никогда не выходил, мальчишка. Я даже не знала, как его звать. Маму-то с папой мы знаем хорошо, они участвуют: вот у нас если что-то в доме случается — канализация, еще что-то, — они всегда помогают, звонят везде», — делятся с 74.RU соседи.
Сообщается, что перед нападением 13-летний школьник успел опубликовать несколько текстов в своих соцсетях, в которых говорил о нацизме, СССР, свободе и русских. «В школах внушают что хорошо а что плохо, но на самом деле нету хорошего и плохого. И ада нету. Нашей великой нации нужна свобода слова», — пишет в одном из постов подросток (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). При этом в своих сообщениях семиклассник ссылается на Telegram-каналы, которые построены на идеях «человеконенавистничества».
Молодой человек, которого журналисты назвали «товарищем» напавшего, рассказал, что одноклассники «доводили его ни за что». Издевались, но не били, потому как учительница «их отгоняла».
Случившееся в школе 16 сентября квалифицировали как халатность (