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    «У неё перелом черепа. Молотком по голове ударил». Что известно о нападении в челябинской школе к этому часу

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    13 комментариев
    Фото: прокуратура Челябинской области
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    В понедельник, 16 сентября, в челябинской школе произошло нападение. В филиале № 3 коррекционного учебного заведения один из учеников избил одноклассников и учителя, используя молоток. «Фонтанка» собрала главное об инциденте к этому часу.

    Как отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в результате нападения в челябинской школе № 68 есть пострадавшие. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, среди них три семиклассника и учительница. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова уточнила, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

    «Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения», — такие данные приводил региональный минздрав на 11:00 (мск).

    Фото: 74.ru
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    Бабушка пострадавшей девочки рассказала, что в настоящее время внучка находится в реанимации и пребывает в шоковом состоянии. «Что она может сказать? У неё перелом черепа. Молотком по голове ударил», — делится родственница пострадавшей, уточняя, что конфликта между семиклассниками не было, классная руководительница защищала детей.

    Предполагается, что среди пострадавших есть ещё одна девочка, которая могла получить ножевые ранения. 57-летняя учительница, пытавшаяся защитить детей от одноклассника, сейчас находится в больнице — ей сделали МРТ и направили в нейрохирургию.

    74.ru

    Согласно уточненным данным, нападавший школьник принес в учебное заведение не только молоток и нож, но и пластмассовый муляж пистолета, утверждает Хинштейн. Все предметы у подростка изъяли. Кроме того, сейчас решается вопрос о том, чтобы лишить удостоверения частного охранника сотрудницу ЧОО (частной охранной организации), которая пропустила ученика с холодным оружием в школу. Росгвардией была начата поверка законности действий частных охранников, а также самого ЧОПа на территории учебного заведения, пишет депутат. Заместитель директора по безопасности школы сообщил 74.RU, что и рамки, и охрана в школе есть.

    По информации источников 74.RU, подросток также собирался навредить и самому себе. Семиклассник пытался покончить с собой в туалете школы уже после того, как ранил сверстников. Тем не менее нападавшего остановили и задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов.

    После нападения на сверстников и учителя 13-летнего подростка определили в психоневрологическую больницу, пишет 74.RU. Диагноз пока не поставили, но у школьника обнаружили поверхностный порез руки. При этом, как сообщает РИА Новости с ссылкой на правоохранительные органы, ранее напавший на сверстников два месяца лечился в психбольнице, а вышел из нее летом. Меж тем силовики вывели из дома нападавшего мать подростка. Предполагается, что её увезли на допрос, как и отца.

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    По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, напавший на сверстников в школе Челябинска состоял на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). В то же время соседи подростка говорят, что ни в чем негативном семью школьника не замечали.

    Фото окна на 2-м этаже школы, где произошло ЧП. Возможно, это помещение туалета. Туда мальчик ушел после того, как совершил нападение.
    Фото окна на 2-м этаже школы, где произошло ЧП. Возможно, это помещение туалета. Туда мальчик ушел после того, как совершил нападение.Фото: 74.ru
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    «Папа и мама хорошие. Его не знаем. Он просто выходит если гулять, он с папой, они уходят. Здесь у нас где гулять? Видите, заросли. Где здесь погуляешь? Во дворе у нас спокойно еще. Если выходят, они где-то идут на площадку, наверное, на школьную играть или что. Ну, он всегда с папой гулял. Всегда. В школу они утром, на работу, он с ними в школу идет. А так он один никогда не выходил, мальчишка. Я даже не знала, как его звать. Маму-то с папой мы знаем хорошо, они участвуют: вот у нас если что-то в доме случается — канализация, еще что-то, — они всегда помогают, звонят везде», — делятся с 74.RU соседи.

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    Сообщается, что перед нападением 13-летний школьник успел опубликовать несколько текстов в своих соцсетях, в которых говорил о нацизме, СССР, свободе и русских. «В школах внушают что хорошо а что плохо, но на самом деле нету хорошего и плохого. И ада нету. Нашей великой нации нужна свобода слова», — пишет в одном из постов подросток (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). При этом в своих сообщениях семиклассник ссылается на Telegram-каналы, которые построены на идеях «человеконенавистничества».

    Молодой человек, которого журналисты назвали «товарищем» напавшего, рассказал, что одноклассники «доводили его ни за что». Издевались, но не били, потому как учительница «их отгоняла».

    Случившееся в школе 16 сентября квалифицировали как халатность (293 УК) и организацию убийства двух и более лиц (105 УК). Дело об убийстве возбуждено по факту: по данным ведомства, сверстников и учителя различными предметами бил 13-летний ученик. Его возраст не позволяет привлечь к уголовной ответственности.

    Фото: прокуратура Челябинской области
    Фото: 74.ru
    Фото окна на 2-м этаже школы, где произошло ЧП. Возможно, это помещение туалета. Туда мальчик ушел после того, как совершил нападение.
    Фото окна на 2-м этаже школы, где произошло ЧП. Возможно, это помещение туалета. Туда мальчик ушел после того, как совершил нападение.Фото: 74.ru

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