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    Нападение в челябинской школе № 68: что известно к этому часу

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    В 68-й школе Челябинска произошло нападение: один из учеников напал на одноклассников и учителей с молотком. Об этом 16 сентября сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подтвердив информацию, ранее появившуюся в СМИ.

    74.ru

    «Есть пострадавшие. Они госпитализированы», — добавил глава региона, уточнив, что на месте работают правоохранительные органы, глава города и уполномоченный по правам ребёнка, а сам он взял ситуацию на личный контроль.

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    Последние сведения о количестве пострадавших сообщила изданию 74.ru уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова: по ее сведениям, пострадали четыре человека (два мальчика, одна девочка и 57-летняя учительница, которая пыталась остановить нападавшего и защитить других детей). Нападавший подросток также нанес ранения себе самому.

    По предварительной информации, 13-летний подозреваемый, ученик седьмого класса, пришел в школу с молотком в рюкзаке и начал избивать им на уроке одноклассников. По некоторым сведениям, у него мог быть с собой нож и пневматический пистолет (последний он не использовал).

    Два пострадавших мальчика находятся в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и сломанными пальцами на руках, девочка — в коме. Подозреваемый подросток задержан нарядом Росгвардии, его мотивы пока неизвестны. По неподтвержденной информации, нападавший наблюдался у школьного психолога, был «замкнутым» и почти не общался со сверстниками.

    «Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — написал в своем телеграм-канале Текслер. Губернатор дал поручение «детально разобраться в ситуации» правоохранительным органам, минобразования, городской администрации города и уполномоченному по правам ребенка, а также провести проверки во всех образовательных организациях.

    У Евгении Майоровой возникли примерно те же самые вопросы к школьным системам безопасности и рамкам на входе:

    «Рамки здесь есть. Когда я проходила, они пищат. Другое дело, как с ними работают. С телефоном дети приходят, они будут пищать. В ситуации разбираемся».

    В мэрии Челябинска сообщили, что всем пострадавшим при ЧП в школе № 68 оказывается психологическая помощь. В школе № 68 с руководителями школ проведено срочное совещание, где была поставлена задача о «дополнительных всесторонних проверках и инструктажах служб охраны».

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    ЧелябинскНападение в школеМолотокУченикГубернатор Алексей ТекслерЕвгения Майорова
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