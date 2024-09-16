74.RU: в Челябинске подросток напал на одноклассников с молотком, есть раненые

В Челябинске 16 сентября в филиал школы № 68 на улице Барбюса пришел ребенок с молотком, есть пострадавшие, передаёт 74.RU со ссылкой на правоохранителей.
Здание школы оцеплено, передает корреспондент издания. По предварительным данным, напавшему 16 лет.
По данным источника RT в правоохранительных органах, нападавшему 13 лет. Ранены, предварительно, трое. Одна девочка находится в тяжёлом состоянии.
В местных группах пишут, что мальчик набросился на одноклассников с молотком.
В самой школе RT заявили, что у них все спокойно, идут уроки, никого не эвакуируют. Разбираемся в ситуации.
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