74.RU: в Челябинске подросток напал на одноклассников с молотком, есть раненые

В Челябинске 16 сентября в филиал школы № 68 на улице Барбюса пришел ребенок с молотком, есть пострадавшие, передаёт 74.RU со ссылкой на правоохранителей.

Здание школы оцеплено, передает корреспондент издания. По предварительным данным, напавшему 16 лет.



Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU







По данным источника RT в правоохранительных органах, нападавшему 13 лет. Ранены, предварительно, трое. Одна девочка находится в тяжёлом состоянии.

В местных группах пишут, что мальчик набросился на одноклассников с молотком.



В самой школе RT заявили, что у них все спокойно, идут уроки, никого не эвакуируют. Разбираемся в ситуации.