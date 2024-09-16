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Происшествия 74.RU: в Челябинске подросток напал на одноклассников с молотком, есть раненые

74.RU: в Челябинске подросток напал на одноклассников с молотком, есть раненые

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12 комментариев

В Челябинске 16 сентября в филиал школы № 68 на улице Барбюса пришел ребенок с молотком, есть пострадавшие, передаёт 74.RU со ссылкой на правоохранителей.

Здание школы оцеплено, передает корреспондент издания. По предварительным данным, напавшему 16 лет.

По данным источника RT в правоохранительных органах, нападавшему 13 лет. Ранены, предварительно, трое. Одна девочка находится в тяжёлом состоянии.

В местных группах пишут, что мальчик набросился на одноклассников с молотком.

В самой школе RT заявили, что у них все спокойно, идут уроки, никого не эвакуируют. Разбираемся в ситуации.

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Комментарии
12
Antuan Rokanten
16 сентября 2024, 09:33
Никогда не понимал, почему люди агрессируют, нападают на других. Это же очень плохо и глупо.
Cashmare
16 сентября 2024, 09:32
так 13 лет или 16? а точно мальчик? а был ли мальчик вообще? а может это страус злой? а может и не злой? зачем публиковать новости уровня "какая-то бабка что-то слышала"?
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