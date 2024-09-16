СК возбудил два уголовных дела после нападения с молотком в челябинской школе

Бойня с молотком в челябинской школе № 68 на улице Барбюса дала старт двум уголовным делам. Вопросы у следствия есть и к образовательному учреждению.



Как сообщили в областном Следственном комитете, случившееся в школе 16 сентября квалифицировали как халатность (293 УК) и организацию убийства двух и более лиц (105 УК). Дело об убийстве возбуждено по факту: по данным ведомства, сверстников и учителя различными предметами бил 13-летний ученик. Его возраст не позволяет привлечь к уголовной ответственности.

1 из 4 Источник: официальный канал прокуратуры Челябинской области

В СК не назвали количество пострадавших. Детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова сообщила, что травмы получили учительница и трое 13-летних учеников. По предварительным данным, двое школьников в тяжёлом состоянии, ещё один в коме.

По некоторым сведениям, семиклассник принёс на уроки не только молоток, но и нож, а также пневматический пистолет, который не использовал.