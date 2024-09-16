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Происшествия СК возбудил два уголовных дела после нападения с молотком в челябинской школе

СК возбудил два уголовных дела после нападения с молотком в челябинской школе

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8 комментариев

Бойня с молотком в челябинской школе № 68 на улице Барбюса дала старт двум уголовным делам. Вопросы у следствия есть и к образовательному учреждению.

Как сообщили в областном Следственном комитете, случившееся в школе 16 сентября квалифицировали как халатность (293 УК) и организацию убийства двух и более лиц (105 УК). Дело об убийстве возбуждено по факту: по данным ведомства, сверстников и учителя различными предметами бил 13-летний ученик. Его возраст не позволяет привлечь к уголовной ответственности.

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В СК не назвали количество пострадавших. Детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова сообщила, что травмы получили учительница и трое 13-летних учеников. По предварительным данным, двое школьников в тяжёлом состоянии, ещё один в коме.

По некоторым сведениям, семиклассник принёс на уроки не только молоток, но и нож, а также пневматический пистолет, который не использовал.

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Комментарии
8
Cashmare
16 сентября 2024, 10:52
ухты, дело обрастает подробностями, уже и нож принес, и пистоль. через пару часов скажут про три гранатомёта за спиной и искандер, прислоненный к стене у входа в школу
Paul3390
16 сентября 2024, 11:40
Предлагаю установить возраст владения молотком с 21 года, и продавать их - только после двух лет владения молоточком игрушечным.
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