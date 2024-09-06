Песков: в «период острого воспаления» цензура нужна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков является сторонником полной свободы слова, однако уверен в необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Об этом он заявил в интервью ТАСС 6 сентября.
«Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — подчеркнул представитель Кремля.
В целом, он верит, что «ограничивать информацию нельзя». Это возможно, по его словам, когда будет достигнут мир.
«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны», — сказал Песков.
«Но когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — пояснил он.
Он также подчеркнул, что российским журналистам нельзя уподобляться западным коллегам, которые ведут информационные игры.
«В наше время, когда мы вышли на уровень критической конфронтации России со странами коллективного Запада, к сожалению, даже самые уважаемые международные средства массовой информации зачастую не гнушаются говорить неправду», — считает Песков.
Он также обозначил задачу СМИ.
«Суть работы любого средства массовой информации одна — это доводить до граждан своей страны и до граждан и правительств других стран суть происходящего, позицию руководства, позицию политических партий, рассказывать об экономических процессах», — сказал представитель Кремля.
По его оценке, сейчас между СМИ наблюдается «очень сильная конкуренция».
«И даже у нас в стране с нашими СМИ конкурируют международные СМИ, потому что они имеют возможность доводить до наших граждан информацию», — пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин недавно также высказался о свободе СМИ. В преддверии визита в Монголию он дал интервью газете «Оноодор», в котором сказал, что в России «средства массовой информации свободны». А в западных странах, по его словам, российских журналистов ограничивают цензурой и вешают на них ярлык «кремлевских пропагандистов».
В июне Европейский Союз назвал действия РФ по запрету вещания западных СМИ «необоснованной цензурой», а запрет российской прессы в ЕС — «борьбой с дезинформацией». В Евросоюзе полагают, что, в отличие от части российских СМИ, их пресса «работает на основании журналистских стандартов».
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, главная тема — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
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