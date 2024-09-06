Песков: в «период острого воспаления» цензура нужна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков является сторонником полной свободы слова, однако уверен в необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Об этом он заявил в интервью ТАСС 6 сентября.

В целом, он верит, что «ограничивать информацию нельзя». Это возможно, по его словам, когда будет достигнут мир.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны», — сказал Песков.

«В наше время, когда мы вышли на уровень критической конфронтации России со странами коллективного Запада, к сожалению, даже самые уважаемые международные средства массовой информации зачастую не гнушаются говорить неправду», — считает Песков.

«Суть работы любого средства массовой информации одна — это доводить до граждан своей страны и до граждан и правительств других стран суть происходящего, позицию руководства, позицию политических партий, рассказывать об экономических процессах», — сказал представитель Кремля.

«И даже у нас в стране с нашими СМИ конкурируют международные СМИ, потому что они имеют возможность доводить до наших граждан информацию», — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин недавно также высказался о свободе СМИ. В преддверии визита в Монголию он дал интервью газете «Оноодор», в котором сказал, что в России «средства массовой информации свободны». А в западных странах, по его словам, российских журналистов ограничивают цензурой и вешают на них ярлык «кремлевских пропагандистов».