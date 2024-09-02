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Власть Украина, МОК и дружба с Монголией. Что рассказал Путин газете «Оноодор»

Украина, МОК и дружба с Монголией. Что рассказал Путин газете «Оноодор»

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24 комментария

Президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью монгольской газете «Оноодор». Текст публикует 2 сентября сайт Кремля. Обсуждались несколько тем.

Конфликт на Украине

«На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль», — сказал Путин, отвечая на вопрос, повлияли ли ошибки во внутренней политике России на нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной.

«Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадётся по искусственно проведённым внутренним административным границам», — добавил Путин, говоря об исторических предпосылках конфликта.

Границы союзных республик в составе СССР, по его словам, нарезались достаточно произвольно, исходя из «пролетарской необходимости»: Украине был передан Донбасс, населённый преимущественно русскими, Сталин включил в состав республики некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, а Хрущёв в 1954 году «фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР».

При этом главная причина трагедии, по его словам, в «целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США», которые в течение десятилетий «добивались полного контроля над Украиной», насаждали идею о том, что Россия якобы является вечным врагом Украины. И сейчас Запад оказывает украинскому режиму «масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией».

«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины», — отметил Путин.

«Мы всё это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», — заявил президент России.

Участие в спортивных мероприятиях

Руководство МОК, действуя по указке коллективного Запада, грубо попирает олимпийские идеалы, отметил Путин. По его словам, Москва продолжит работу по демократизации спортивного движения, снятию надуманных ограничений, а также расширению форматов национальных и международных спортивных событий.

Сотрудничество России и Монголии

Москва заинтересована в трехстороннем формате встреч глав РФ, КНР и Монголии. Ведется согласование межправительственного соглашения о поставках в Монголию топлива и ГСМ по льготным ценам, а также изучается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития экономики и инфраструктуры Монголии.

В российских вузах в этом году выделено 620 бюджетных мест для обучения монгольских студентов.

Новость дополняется.

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Комментарии
24
ДЕД
2 сентября 2024, 09:32
Какие плохие чиновники и в СССР и в России... Я вот пришел только, а все развалено, неправильно поделено. И совсем не я с девяностых это все делал( и не надо Вики смотреть, там фейки).
282556445
2 сентября 2024, 09:29
" Я привёз вам газ за полцены".
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