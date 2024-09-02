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    Путин в Кызыле отправится в школу

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    Президент РФ Владимир Путин 2 сентября прибыл в Кызыл — столицу Республики Тыва.

    Как сообщает РИА Новости, там Путин проведет открытый урок «Разговор о важном», посетит Кызыльское президентское кадетское училище, среднюю школу № 20 имени Героев Отечества, а затем встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом и проведёт совещание по вопросам развития Тувы.

    В дальнейших планах президента — визит в Монголию на следующей неделе и участие в Восточном экономическом форуме. Официальный визит в соседнюю страну пройдет по приглашению монгольского президента Ухнаагийна Хурэлсуха.

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