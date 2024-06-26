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    ЕС назвал блокировку в РФ крупных европейских СМИ «необоснованной цензурой»

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    Европейский союз считает действия РФ по запрету вещания западных СМИ «необоснованной цензурой», а запрет российской прессы в ЕС — «борьбой с дезинформацией». Об этом 26 июня сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

    В Евросоюзе полагают, что в отличие от части российских СМИ, их пресса «работает на основании журналистских стандартов». Европейские политики также признали, что они первыми начали запрещать российские СМИ, поскольку те находятся «под контролем российских властей» и поддерживают спецоперацию РФ на Украине.

    В последнем, 14-м, пакете санкций Евросоюз ограничил вещательную деятельность трех российских средств массовой информации — РИА Новости, МИЦ «Известия» и «Российской газеты». МИД РФ сообщил об ограничении 81 СМИ Евросоюза в качестве ответной меры. В список попали такие крупные издания, как Le Monde, Politico, Der Spiegel, El Pais. Москва готова отменить свой запрет, если Брюссель снимет ограничения трем российским СМИ.

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