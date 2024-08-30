Куда пойти 30 августа — 1 сентября: «День Д», «Кинолес», премьера Богомолова и «Открытый урок» в Летнем саду

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В последние выходные уходящего лета погружаемся в мир Довлатова, любуемся на огни на празднике в Гатчине и берем курс на осень.



Актуальное





«День Д» познакомит с повседневностью Ленинграда

31 августа и 1 сентября, 0+



Позднему Ленинграду и стратегиям выживания неофициальной культуры в этом году посвящён «День Д» — интеллектуально-прогулочный фестиваль в честь Сергея Довлатова. Слоган этого сезона: «Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции». В программе праздника — экскурсии в разных форматах, лекция о «повседневной» жизни позднего Ленинграда, «похмельное сочинение» и «пьяный диктант», поэтические слэмы и спектакли. Полную программу удобно смотреть на сайте.

«Ночь света» подсветит вопросы «о человеческом»

29–31 августа, 0+



Обращение к душе, рефлексия по поводу сонастройки с технологиями и их тотального внедрения — всё это в своих работах отразили молодые художники, ставшие участниками «Ночи света». В последний уик-энд лета Музей-заповедник «Гатчина» засияет сотнями огней: на дорожках появятся два десятка современных арт-объектов, в Арсенальном каре покажут работы участников лаборатории по архитектурному видеомэппингу. Каждая из отобранных работ буквально и метафорически отражает тему этого года — «о человеческом».



Igora Drift Challenge: финал сезона 2024 года

31 августа и 1 сентября, 0+



На автодроме «Игора Драйв» пройдет четвертый, заключительный этап Igora Drift Challenge сезона 2024 года. Новая трасса станет настоящим вызовом для всех дрифтеров, ведь она шоссейно-кольцевая, а значит, обладает совсем другим характером по сравнению с площадкой дрифта, где обычно проходят этапы соревнований. Бороться за титул в гонках предстоит молодым чемпионам, на счету которых не одно призовое место.



Гостей дрифт-уик-энда ждет насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, во время которого можно пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами, выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.

«Греботлон 2024» пришёл на смену Bubble Baba Challenge

31 августа, 18+



В минувшем июне в Ленобласти не удалось провести сплав по Лосевским порогам на надувных женщинах Bubble Baba Challenge. Владелец базы «Угребись», на которой проходил фестиваль, не сдался и решил организовать свой конкурс. «Греботлон 2024» в этот уик-энд должен стать мультигонкой. Это значит, что в программе будут два направления — сапы и самосплав, во время которого использовать в роли «лодки» разрешено что угодно: от надувного матраса до куклы в человеческий рост. Единственное условие — плавсредство должно быть объемом не меньше 50 литров.



Тайны актёрства раскроет «Кинолес»

30 августа — 1 сентября, 0+



В поселке Лисий Нос на пляже «Морские дубки» в выходные пройдет оpen-air-фестиваль короткометражного кино «Кинолес». На берегу Финского залива появится зона кинотеатра под открытым небом и шатры, в которых по расписанию начнутся мастер-классы по сценаристике и актерскому мастерству. Перед вечерними кинопоказами на нужную волну настроят петербургские музыкальные группы.

Источник: предоставлено организаторами







Транспорт будущего встретится с ретропредшественниками

1 сентября, 0+



В воскресенье на парковочной площадке у парка «Россия — моя история» пройдёт фестиваль «Транспорт большого города». С 10:00 можно будет увидеть самые интересные образцы инновационного транспорта: газовые автобусы, электробусы и троллейбусы, а также ретротехнику. В 14:00 начнётся праздничная программа: на сцене выступят Василий Герелло, Андрей Лызин и группа «Скорая помощь», ВИА «Поющие гитары» и другие звёзды.



«День крепости Орешек» покажет традиции прошлого

31 августа — 1 сентября, 0+



Мушкетеры, кавалеристы, рекрутские полки заполонят остров Ореховый, где располагается крепость Орешек. В программе семейного праздника — показательные бои в антураже разных эпох, выступления силачей, ловчего с соколами, беседы об истории и танцы.

В театрах

«Мать. Горькая пьеса»: новинка от Богомолова — в Александринке

30 и 31 августа, 1 сентября, 18:00, 18+



Новый сезон в Александринском театре открывается показами спектакля Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». Вдохновившись романом Максима Горького, режиссёр в соавторстве с Анной Носовой написал оригинальную пьесу, которая и стала основой постановки. Сам Богомолов расскажет о работе над спектаклем на встрече с публикой 31 августа в 16:00 на Новой сцене Александринского театра.



Театральная классика — от зарубежных артистов

С 30 августа



В Александринском театре в эти дни стартует XV Международный фестиваль «Александринский». Спектакли в Петербург привезли театры из Азербайджана, Бразилии, Турции. В первые дни осени Национальный театр из Сербии представит спектакль «Барышня» (16+) по произведению югославского писателя, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича, в постановке Джурджи Тешича.

Спектакль «Барышня» Источник: alexandrinsky.ru







Театр «Легенда» даст «Билокси-блюз»

1 сентября, 19:15, 18+



Спектакль «Билокси-блюз» о столкновении стилей жизни и философий играет театр «Легенда». Главный герой попадает в лагерь для новобранцев и учится искать общий язык с людьми, с которыми в обычных обстоятельствах они точно не стали бы друзьями. Драйв происходящему зададут хиты группы Queen.



В музеях

В Летнем саду — «Открытый урок»

31 августа, 0+



Настроение на новый учебный год в Летнем саду в субботу зададут ведущие музеи Петербурга. Они проведут свой «Открытый урок» и устроят своеобразный «день знаний». Переходя из шатра в шатёр, дети вместе с родителями смогут перенестись в безграничный мир Заполярья и Крайнего Севера, узнать больше об археологических раскопках и ботанических расследованиях или изучить язык цветов и веера. Среди музеев — участников акции: Русский музей и Эрмитаж, Государственные музеи-заповедники «Павловск» и «Петергоф», Музей железных дорог России, Петербургский планетарий, Этнографический музей, Музей Фаберже, Центральный выставочный зал «Манеж» и другие.

Источник: пресс-служба Русского музея







Vintage papers: разговор о воспоминаниях

До 26 сентября, 18+



Смятые бумажки, купюры, фантики и проездные — «все то, что завалялось в кармане» — вдохновили художницу Елизавету Саевич на создание арт-объектов для серии Vintage Gallery. На одноимённой выставке в Beriozka Gallery автор выносит «на обозрение» мелочи, на которые мы перестали обращать внимание, и превращает их в искусство. Саевич использует растиражированные образы XX века и начинает диалог «на языке воспоминаний», к которому остаётся присоединиться зрителю.



Послушать музыку

Лидер «Маши и Медведей» сыграет классику

29 августа, 18+



В пятницу лидер группы «Маша и Медведи» Маша Макарова дает полуакустический концерт в пабе «Дуглас». Компанию ей составят Олег Шарр, долгое время игравший в «Аквариуме» на перкуссии, и Роман Шатохин из Tequilajazzz. Этот полуакустический состав «Маши и Медведя» дополнит его классический участник Георгий Аванесян.

Гагарина, Uma2rman и другие выступят на Дворцовой

30 августа, 17:00, 0+



На Дворцовой площади под эгидой социально-благотворительного проекта «Будь с городом!» пройдёт большой бесплатный концерт. Среди приглашённых звёзд — Полина Гагарина, группа Uma2rman, певец и композитор из Петербурга Ilya Fisherman. В специальной зоне будут установлены стенды, у которых представители благотворительных организаций расскажут о своей деятельности и о том, как им можно помочь.



«Ундервуд» приглашает на встречу осени

30 августа, 20:00, 16+



Заключительный концерт опен-эйр-сезона во Дворе Гостинки даёт «Ундервуд». Группа сыграет всю «классику» и включит в программу несколько песен, которые давно не звучали вживую. В финале — возьмёт курс на осень.

Хиты Linkin Park — в «Севкабель Порту»

30 августа, 20:00, 6+



В «Севкабель Порту» прозвучат хиты Linkin Park. Лучшие песни культовой группы на шоу Linkin Park Symphony для слушателей исполнит оркестр.



Иван Ожогин устраивает праздник в Roof Place

1 сентября, 19:00, 6+



В честь своего дня рождения праздничный концерт даёт актёр и певец Иван Ожогин. Поклонников собирает в пространстве Roof Place. Собирается исполнить все лучшее.

На экранах

Послания о любви оживут в «Брусницыне»

29 августа, с 20:00, 0+



В пространстве «Брусницын лофт» стена одного из зданий на площади со слонами превратится в экран. На него в течение трёх часов организаторы перформанса «Я хочу тебе сказать…» будут выводить послания посетителей культурного пространства друг к другу. Их не нужно отправлять заранее: написать можно прямо на месте. За вечер на стене появятся больше двух тысяч важных слов. «Честность открывает перед нами миллионы возможностей, а слово создает любовь», — говорят об акции организаторы проекта.



Последний фильм Калатозова — в Новой Голландии

29 августа, 19:30, 12+



В Новой Голландии на большом экране покажут последний фильм Михаила Калатозова — автора «Летят журавли» — «Красная палатка». Режиссер вдохновился реальной историей спасения итальянских аэронавтов в Арктике в 1928 году. У фильма — международный актёрский состав: в нём играют звёзды итальянского кино Клаудия Кардинале и Шон Коннери.

«Гнев прошлого» не отпустит Ларго Винча

С 29 августа, 16+



В прокате — приключенческий боевик французского режиссера Оливье Массе-Депасса «Ларго Винч: Гнев прошлого». В новой части истории о жизни авантюриста и плейбоя герою предстоит спасти своего сына и спасти собственную жизнь от разрушения. К главной роли вернулся её бессменный исполнитель, актёр Томер Сисле.



Мюзикл о любви — «Подростки. Первая любовь»

С 29 августа, 12+



В музыкальном фильме с хитами 1990-х «Подростки. Первая любовь» старшеклассники Олег и Ольга будут строить отношения вопреки воле родителей и делать первый серьезный жизненный выбор. Картину снял Святослав Подгаевский, известный работой над первым сезоном сериала «Пищеблок», а также клипами для групп «Слот», «Тараканы!», Louna, Т9, Stigmata и Найка Борзова. Но роли родных и наставников главных героев в «Подростках» он пригласил Елену Лядову и Никиту Кологривого.

Меган Фокс исполнит роль андроида

С 29 августа, 16+



В научно-фантастическом триллере «Меган: к вашим услугам» режиссера С. К. Дэйла сыграла Меган Фокс. Её персонаж — девушка-андроид, который решает полностью заменить собой жену своего нового владельца. Чтобы остаться в семье, искусственный интеллект готов сделать всё.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

